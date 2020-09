Stiri pe aceeasi tema

- Ciclistul român Eduard-Michael Grosu (Nippo Delko One Provence) a trecut pe primul loc în clasamentul general în Turul Luxemburgului dupa etapa a 3-a, câstigata joi de germanul John Degenkolb (Lotto-Soudal), transmite presa internationala, citata de Agerpres.Pe distanta de…

- Rutierul francez Arnaud Demare (Groupama FDJ) a castigat, miercuri, etapa a doua a Turului ciclist Luxemburgului, scurtata dupa sportivii au coborat de pe biciclete pentru a-si manifesta nemultumirea fata de conditiile de siguranta. Demare s-a impus in 50 min 06 sec pe cei 40 de km alergati in circuit,…

- Rutierul italian Diego Ulissi (UAE Emirates) a castigat, marti, la sprint prima etapa a Turului ciclist al Luxemburgului, in timp ce romanul Eduard-Michael Grosu (Nippo Delko One Provence) s-a clasat pe locul al treilea, potrivit EFE. Ulissi (31 ani) a fost inregistrat pe cei 133,5 km alergati in capitala…

- Ciclistul roman Eduard-Michael Grosu a fost testat pozitiv la coronavirus, potrivit unui document postat de rutierul echipei Nippo Delko One Provence pe Instagram, relateaza Agerpres. Grosu prezinta un consimtamant privind internarea in Spitalul Orasenesc Zarnesti dupa ce a fost confirmat cu Sars-Cov2.…

- Rutierul german Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) a castigat etapa a doua a Turului ciclist al Sibiului, desfasurata sambata pe traseul Sibiu - Agnita - Cisnadie - Gura Raului - Sibiu, in timp ce romanul Eduard-Michael Grosu (Nippo Delko One Provence) s-a clasat pe locul al patrulea. Ackermann a fost…