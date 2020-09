Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Turului ciclist al Frantei, Christian Prudhomme, a fost testat pozitiv cu Covid-19 si va lipsi din cursa o saptamana, au anuntat, marti, organizatorii, potrivit Agerpres. Prim-ministrul Jean Castex, care a petrecut cateva ore sambata alaturi de Prudhomme, este acum persoana contact și a anunțat…

- Christian Prudhomme, directorul Turului Frantei, a fost testat pozitiv cu Covid-19, si va trebui sa stea departe de competitie timp de sapte zile, el urmand sa fie inlocuit de Francois Lemarchand, potrivit news.ro.Citește și: DOCUMENTE EXPLOZIVE - Apa pretins potabila de la fantanile publice din…

- Directorul Turului ciclist al Frantei, Christian Prudhomme, a fost testat pozitiv la Covid-19 si va lipsi din cursa timp de o saptamana, au anuntat, marti, organizatorii, citati de AFP. In schimb, toate testele efectuate de ciclisti au avut rezultate negative, iar cursa poate continua, cu etapa a 10-a,…

- Gica Popescu a efectuat o testare individuala si nu are simptome specifice.FC Viitorul Constanta a anunta in aceasta seara ca, in urma unei testari Covid 19 efectuate individual de presedintele clubului de pe litoral, fostul mare fotbalist Gheorghe Popescu, rezultatul a fost unul pozitiv.Contrar acestui…

- Comisia Electorala Centrala anunța despre instituirea unui regim special de lucru a instituției incepind cu data de 13 iulie 2020, in legatura cu faptul ca un funcționar din cadrul Aparatului CEC a fost testat pozitiv cu noul tip de coronavirus. Comisia informeaza ca activitatea instituției nu va fi…

- Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean a fost testat pentru noul coronavirus, iar rezultatul este pozitiv. Sunt infectați și soția și copilul de numai 9 luni. ”In cursul serii de 3 iulie, am fost cu baiețelul nostru de 9 luni la UPU Pediatrie, pentru ca avea febra, care am crezut inițial ca are legatura…

- Medicul Adrian Marinescu a declarat, la „Marius Tuca Show” ca artistul Marcel Pavel a fost confirmat cu noul coronavirus, el fiind, in prezent, internat la Institutul „Matei Bals” din Capitala, acolo unde acesta este deja internat.BUBUIE un nou focar de coronavirus in China: cele mai aglomerate…

- Clubul englez Norwich City a anuntat, sâmbata, ca unul dintre jucatorii sai a fost testat pozitiv cu noul coronavirus."În conformitate cu protocolul Premier League, jucatorul se va izola pentru sapte zile, urmând ca apoi sa fie testat din nou. Clubul nu va oferi numele…