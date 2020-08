Stiri pe aceeasi tema

- Ciclistul irlandez Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) a castigat vineri, la sprint, etapa a 4-a, penultima a Turului provinciei Burgos, care a avut loc pe distanta de 163 km, intre localitatile Bodegas Nabal si Roa de Duer. Bennett a fost cronometrat cu timpul de 3h 51:19, devansandu-i…

- Ciclistul columbian Fernando Gaviria a castigat miercuri, la sprint, etapa a doua a Turului provinciei Burgos, care a avut loc pe distanta de 168 km, intre localitatile Castrojeriz si Villadiego, informeaza Agerpres.Citește și: S-a ajuns la CINCI: Inca un județ introduce purtarea OBLIGATORIE…

- Turul ciclist al Italiei din acest an, amanat din cauza pandemiei de coronavirus pentru perioada 3-25 octombrie, va programa primele patru etape in Sicilia, au anuntat vineri organizatorii, citati de DPA. Prima etapa, din 3 octombrie, cuprinde un contratimp individual de 16 km, intre catedrala…

- Ciclistul britanic Chris Froome (Ineos), cvadruplu castigator al Turului Frantei, va restarta acest sezon cu cursa Route d'Occitanie (1-4 august), la care va participa si coechipierul sau Egan Bernal, campionul Marii Bucle din 2019, noteaza EFE. Celalalt lider al echipei Ineos, galezul Geraint Thomas,…

- Echipa NTT Pro Cycling a castigat Turul Frantei virtual la ciclism, versiunea eSports a "Marii Bucle" disputata gratie unor tehnologii video si a unor biciclete statice, dupa cea de-a sasea si ultima etapa castigata la sprint de australianul William Clarke (Trek-Segafredo), duminica pe Champs-Elysees,…

- Ciclistul olandez Fabio Jakobsen a castigat sambata cursa pentru sprinteri din cadrul competitiei virtuale denumite "Provocarea starurilor" (''Challenge of Stars"), informeaza cyclingpro.net. Fabio Jakobsen, care este legitimat la echipa Deceuninck-QuickStep, s-a impus in finala in fata italianului…

- Ciclistul olandez Fabio Jakobsen a castigat sambata cursa pentru sprinteri din cadrul competitiei virtuale denumite "Provocarea starurilor" (''Challenge of Stars"), informeaza cyclingpro.net.Fabio Jakobsen, care este legitimat la echipa Deceuninck-QuickStep, s-a impus in finala in fata italianului…

- Ciclistul american Lance Armstrong afirma ca avea doar 21 de ani atunci cand a inceput sa se dopeze, dezvaluirea fiind facuta in documentarul "Lance", care va fi difuzat in doua parti, pe 24 si 31 mai, de postul american ESPN. Dupa anuntul de prezentate facut saptamana trecuta, ESPN a difuzat cateva…