Ciclism: Australianul Richie Porte, la Trek-Segafredo pentru doi ani

Stiri pe aceeasi tema

- Ciclistul englez Chris Froome nu va participa la editia din acest an a Turului Spaniei, competitie pe care a castigat-o in 2017, pentru prima oara in cariera sa, a anuntat echipa Sky, citata de AFP.

- Ciclistul englez Chris Froome nu va participa la editia din acest an a Turului Spaniei, competitie pe care a castigat-o in 2017, pentru prima oara in cariera sa, a anuntat echipa Sky, citata de AFP. Cvadruplu campion in Turul Frantei, Froome a fost detronat in luna iulie de coechipierul sau galez Geraint…

- Rutierul roman Daniel Crista a castigat prologul celei de-a XII-a editii a Turului ciclist al Tinutului Secuiesc, desfasurat marti seara pe strazile orasului Sfantu Gheorghe. Crista (27 ani), legitimat la CSA Steaua, a fost inregistrat pe distanta de 5,3 km cu timpul de 6min.57sec.62/100, fiind urmat…

- Uniunea Ciclista Internationala (UCI) a anuntat uni ca l-a exonerat pe Chris Froome, decizand sa inchida procedura legata de controlul antidoping anormal efectuat de rutierul britanic in septembrie 2017, cu ocazia Turului Spaniei, informeaza AFP. Pe baza concluziilor Agentiei Mondiale Antidoping, care…

- Surpriza de proporții pe ultima suta de metri in pregatirea Turului Ciclist al Sibiului 2018: Echipa americana Team Illuminate, care participa pentru al doilea an la competiție, il va aduce la Sibiu pe Chris Horner, caștigator al Turului Spaniei in 2013. Read More...

- Rutierul american Chris Horner, care in 2013 a castigat Turul Spaniei, va lua startul, alaturi de Team Illuminate, la editia din acest an a Turului ciclist al Sibiului, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Christopher Lee Horner, poreclit "Zambaretul" de pe vremea cand era la Astana, revine in dupa…

- Rutierul roman Serghei Tvetcov (UnitedHealthcare) a castigat, duminica, Turul ciclist al Coreei de Sud, cursa desfasurata pe parcursul a cinci etape. In clasamentul final, Tvetcov a fost urmat de kazahul Stepan Astafiev (Vino Astana Motors), la 28 de secunde, si de italianul Matteo Busato…

- Rutierul britanic Chris Froome (Sky), cvadruplu castigator al Turului Frantei, s-a impus pentru prima oara in cariera sa in Turul ciclist al Italiei, duminica, la Roma, dupa ce anul trecut a iesit invingator si in Turul Spaniei. Froome este primul britanic care castiga Il Giro in cele 101 de editii…