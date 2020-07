Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul USR PLUS la Primaria Sectorului 3, Ana Ciceala, a anuntat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca depus o plangere penala impotriva primarului Robert Negoita, in legatura cu statia de sortare din zona Catelu, acuzand ca a fost pusa in functiune fara niciun aviz si fara niciun acord de mediu.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a revenit miercuri asupra deciziei de seara trecuta, cand anunta ca s-ar retrage din cursa pentru Capitala, si sustine ca nu is va retrage candidatura, dar precizeaza ca este amenintata si intimidata cu scopul de a se ajunge aici.

- Conducerea colectiva interimara a Partidului Social Democrat se reunește miercuri, de la ora 14:00, la sediul central al PSD din Șos. Kiseleff, nr. 10.Social-democratii se pregatesc pentru Congresul in care isi vor alege o noua conducere. Marcel Ciolacu a anuntat ca acesta va fi organizat imediat dupa…

- Robert Negoița a facut o afirmație surprinzatoare. Vorbind despre integritatea persoanei care deține funcția de primar, edilul sectorului 3 al Capitalei a spus ca ar fi de acord cu introducerea pedepsei cu moartea pentru "cei care iși permit sa inșele increderea celor care și-au dat votul ca sa fie…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a postat luni seara, un mesaj, mai degraba un indemn, care pare sa aiba legatura cu ceea ce se intampla acum in PSD. Coincidența sau nu, Firea rabufnește la scurt timp dupa ce s-a vehiculat candidatura lui Victor Ponta la primaria Bucureștilor, iar Robert…

- Candidatii Aliantei USR PLUS la Primariile Sectoarelor 3 si 5, Ana Ciceala si Alexandru Dimitriu, ii acuza pe primarul general, Gabriela Firea, si pe edilii Sectoarelor 3 si 5, Robert Negoita si Daniel Florea, de obstructionarea dreptului lor de a se adresa cetatenilor, afirmand ca panourile lor…