- Federația Romana de Fotbal a redus prețul biletelor pentru meciurile cu Finlanda și Muntenegru. Ambele dispute din Liga Națiunilor sunt programate pe arena din Giulești. Romania s-a facut de ras la debutul in Liga Națiunilor, 0-2 la Podgorica, vs. Muntenegru„Tricolorii” urmeaza sa evolueze in Bosnia,…

- Romania cauta primele puncte din Liga Națiunilor in Bosnia, o naționala care a juca slab la Helsinki, unde a smuls abia in penultimul minut o remiza cu Finlanda, 1-1. Romania s-a facut de ras la debutul in Liga Națiunilor, 0-2 la Podgorica, vs. Muntenegru. „Tricolorii” urmeaza sa evolueze in Bosnia,…

Atacantul Denis Alibec a declarat, sambata seara, ca nationala Romaniei a facut un meci foarte prost cu Muntenegru, scor 0-2, in Liga Natiunilor, conform news.ro.

Tricolorii vor evolua in echipament alb in meciul cu Muntenegru, programat la ora 21.45, in prima etapa a grupelor Ligii Natiunilor.

- Echipa naționala de fotbal a Romania debuteaza sambata in noua ediție a Ligii Națiunilor, iar selecționerul Edi Iordanescu a afirmat, inaintea partidei cu Muntenegru, ca este foarte pretentios in ceea ce priveste atitudinea si nivelul implicarii jucatorilor.

- Adrian Mutu (43 de ani) este noul specialist al postului Antena 1 la meciurile Romaniei pentru urmatorii 6 ani. Romania va juca 4 meciuri in perioada 4-14 iunie: Muntenegru (4), Bosnia (7), Finlanda (11), Muntenegru (14) Actualul antrenor al Rapidului va fi prezent in studioul Antenei 1 inainte și dupa…

- Antena 1 și Prima TV sunt cele doua posturi de televiziune din Romania care vor transmite meciurile echipei naționale din Liga Națiunilor! Programul televizarilor a fost stabilit, iar GSP.RO vi-l prezinta Pe 4 iunie, naționala Romaniei va debuta in noua ediție din Liga Națiunilor, in Muntenegru, iar…

- Mijlocașul selecționatei Moldovei, Ioan-Calin Revenco, a raspuns la intrebarile jurnaliștilor dupa primul meci cu naționala din Kazahstan din cadrul barajului Ligii Națiunilor. Va reamintim ca meciul cu Kazahstan, care s-a disputat la stadionul Zimbru din capitala, s-a incheiat cu scorul 2:1 in favoarea…