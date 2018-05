Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica, de disciplina si imunitati a Camerei Deputatilor a constatat ca deputatul Cezar Preda nu a incalcat niciuna dintre prevederile posibilelor abateri ale Codului de conduita al raportorilor APCE, asa cum s-a aratat recent intr-un raport al Organismului Independent de Investigatie Externa.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi o intrevedere, la Palatul Victoria, cu secretarul general al Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI), Fang Liu. Seful Executivului a reiterat interesul pe care țara noastra il acorda creșterii rezilienței și, implicit, asigurarii securitații cibernetice,…

- Miliardarul George Soros, va fi distins cu premiul publicatiei Noua Revista de Drepturile Omului, vineri, 4 mai 2018. Laudatio dedicata lui Soros va fi rostita de Andrei Ursu, fiul disidentului Gheorghe Ursu, ucis in arestul Securitatii.

- La 18 aprilie 2018 secretarul de stat pentru afaceri strategice si bilaterale in spatiul euroatlantic George Ciamba a avut o intrevedere cu generalul locotenent r Ben Hodges, coordonator pentru studii strategice in cadrul Center for European Policy Analysis CEPA . Intrevederea a avut loc in contextul…

- Secretarul de stat pentru afaceri strategice si bilaterale in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut o intrevedere, miercuri, cu generalul-locotenent in rezerva Ben Hodges, coordonator pentru studii strategice in cadrul Center for European Policy Analysis (CEPA), informeaza Ministerul Afacerilor…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a exprimat miercuri interesul Romaniei pentru consolidarea schimbului de experienta si implicarii in activitatile Centrului European de Excelenta pentru Combaterea Amenintarilor Hibride, subliniind expertiza…

- Federatia Patronatelor Societatilor de Constructii (FPSC) a transmis luni un document in care arata ca holdingul municipal „Bucuresti - Capitala europeana”, format din 22 de firme, „sfideaza principiile achizitiilor publice” intrucat acestea apar simultan ca operatori si ca autoritati contractante.

- Valul de frig a cuprins toata Romania, au anuntat. ieri meteorologii, care au actualizat avertizarile cod galben si cod portocaliu. Astfel, instituțiile de invațamant din București, dar și din alte județe ale Romaniei, vor fi inchise cel puțin pentru astazi.