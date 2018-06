Stiri pe aceeasi tema

- Printre cei opt italieni care participa la reuniunea secreta a Grupului Bilderberg de la Torino se numara și un nume la care puțini s-ar fi gandit - Pietro Parolin, Secretarul de Stat al Vaticanului.

- Ministrul Mihai Fifor participa la reuniunea ministeriala NATO Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, participa, în zilele de 7 si 8 iunie, la Reuniunea ministrilor apararii din statele membre NATO, de la Bruxelles. Agenda primei zile va cuprinde prezentarea stadiului implementarii…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut, marti, la Londra, consultari bilaterale cu ministrul de stat pentru Europa si Americi din cadrul MAE britanic (FCO), sir Alan Duncan, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a participat vineri, la Elsinore, la cea de-a 128-a reuniune ministeriala a Consiliului Europei, sub mandatul Danemarcei, care, din noiembrie 2017, detine presedintia in exercitiu a Comitetului Ministrilor.…

- Secretarul de stat pentru Afaceri Bilaterale si Strategice in Spatiul Euroatlantic, George Ciamba, participa joi si vineri la reuniunea Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei, care se desfasoara la Elsinore, sub mandatul presedintiei Danemarcei. Potrivit unui comunicat al MAE,…

- Secretarul de stat pentru afaceri strategice si bilaterale in spatiul euroatlantic, George Ciamba, prezent luni la reuniunea ministrilor afacerilor externe participanti la Procesul de Cooperare in Europa de Sud-Est (SEECP), de la la Brdo-pri-Kranju (Slovenia), a subliniat sprijinul Romaniei pentru…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut miercuri o intrevedere cu ministrul adjunct al afacerilor externe din Polonia, Bartosz Cichocki, cu prilejul prezentei acestuia in Romania, ocazie cu care au fost abordate subiecte de interes…