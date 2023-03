Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, a anunțat ca forțele ruse au preluat controlul asupra localitatii Zaliznianske din Ucraina. Echipele de asalt extind atacul si incercuirea asupra Artemivsk (Bahmut, denumirea ucraineana), a spus fondatorul Wagner.'Detașamentele de asalt extind incercuirea…

- Președintele Institutului Cultural Roman, Liviu Jicman, a inițiat astazi revocarea din funcție a directorului ICR Londra, Catinca Maria Nistor, informeaza Rador.El a refuzat orice comentariu legat de motivele acestei masuri, afirmand ca vor fi oferite detalii dupa ce se va lua o decizie in Senat,…

- Viceministrul rus de Externe Serghei Riabkov nu știe daca dialogul dintre Rusia și Statele Unite privind controlul armelor nucleare se va relua. „Cu siguranța, vom acorda o atenție deosebita privitor la linia și deciziile luate de Londra și Paris, care nu mai pot fi considerate nici macar ipotetic,…

- Razboi in Ucraina, ziua 350. Serviciul de Informații pentru Aparare al Ucrainei a respins marți afirmațiile Rusiei conform carora a preluat controlul asupra mai multor așezari mici din regiunile Donețk și Zaporojie.

- In Marea Britanie, asistentele medicale vor continua astazi greva, dupa ce și ieri au protestat din cauza salariilor. Situația ramane tensionata, in condițiile in care guvernul de la Londra refuza sa discute majorarea salariilor cerute de sindicate, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai…

- Forțele ruse și mercenarii Wagner dețin probabil controlul asupra majoritații orașelului Soledar din estul Ucrainei, dupa progresele tactice din ultimele patru zile, a precizat marți Ministerul britanic al Apararii intr-o actualizare, anunța reuters, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai…

- Miniștrii de Justiție din intreaga lume se vor reuni la Londra, pentru a spori sprijinul oferit Curții Penale Internaționale (CPI), in anchetele sale privind presupusele crime de razboi comise in Ucraina, a anunțat sambata Guvernul britanic, conform Reuters, informeaza Rador.ro. Fii la curent…