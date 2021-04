Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au denuntat luni "escaladarea neprovocata" pe care o reprezinta decizia rusa de a limita navigatia navelor militare si oficiale straine in trei zone din largul Peninsulei Crimeea, a indicat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, intr-un comunicat, transmite AFP. …

- Statele Unite nu sunt implicate in nicio conspirație pentru inlaturarea de la putere a președintelui belarus Alexandru Lukașenko. Declaratia a fost facuta de un reprezentant oficial al Departamentului de Stat pentru jurnalistii de la TASS.

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a anuntat vineri ca a publicat recomandari noi care vor permite oficialilor americani sa sa intilneasca mai usor cu oficiali din Taiwan, transmite Reuters. ”Aceste recomandari noi liberalizeaza contactele cu Taiwanul, in conformitate cu relatiile noastre…

- BUCUREȘTI, 7 apr – Sputnik. Moscova nu intenționeaza sa ofere explicații suplimentare Washingtonului in privința Ucrainei, SUA trebuie sa se mulțumeasca cu acelea care au fost oferite mai devreme, acum o saptamana, a declarat agenției RIA Novosti, viceministrul rus de Externe, Serghei Reabkov. ©…

- BUCUREȘTI, 10 mart - Sputnik. Vicepreședintele Comitetului Dumei de Stat pentru Politica Economica, Industrie, Dezvoltare Inovatoare și Antreprenoriat Vladimir Gutenev a comentat intr-un interviu acordat pentru RT declarația purtatorului de cuvant al Departamentului de Stat SUA, Ned Price, precum…

- Statele Unite au cerut luni Arabiei Saudite sa desfiinteze unitatea de elita apropiata de printul mostenitor Mohammed bin Salman, deja sanctionata pentru rolul avut in asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, informeaza AFP. "Cerem Arabiei Saudite sa desfiinteze acest grup si sa adopte reforme institutionale…

- Statele Unite au facut apel joi la "retinere" in Armenia si au cerut fortelor armate din aceasta tara sa nu se amestece in sfera politica, informeaza AFP. "Monitorizam situatia indeaproape", a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului american de Stat, Ned Price, in legatura cu situatia din Armenia,…

- Statele Unite au manifestat miercuri o anumita nerabdare fata de absenta unui raspuns din partea Iranului in ceea ce priveste o posibila intalnire directa cu scopul de a lansa procesul de salvare a acordului nuclear iranian, informeaza AFP si Reuters. "Rabdarea noastra are limite", a declarat…