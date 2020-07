Cel putin zece civili au fost ucisi si alti sapte rapiti vineri in Ciad, intr-un atac atribuit gruparii jihadiste Boko Haram de catre un ofiter al armatei si de prefectul local, informeaza sambata AFP. "In jurul orei trei dimineata, elemente ale Boko Haram au atacat Tenana, ucigand doua femei si opt barbati" din acest sat situat in regiunea Lac, zona frontaliera din vestul Ciadului la granita cu Nigeria, Niger si Camerun. "Au rapit sapte barbati, au jefuit si au ars satul inainte de a se retrage", conform sursei militare citate sub protectia anonimatului. In aceasta regiune mlastinoasa in care…