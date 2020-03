Ciad: 92 de militari ucişi într-un atac al Boko Haram ​Un atac al gruparii jihadiste Boko Haram a ucis 92 de militari, a afirmat marti presedintele Ciadului, Idriss Déby Itno, care s-a deplasat la locul atacului, la Boma, în provincia Lac, noteaza AFP, preluata de Agerpres.

"Am pierdut 92 dintre soldatii, subofiterii si ofiterii nostri" în atacul care a avut loc care a avut loc în noaptea de duminica spre luni, "este pentru prima data când pierdem atâtia oameni", a declarat seful statului într-un discurs transmis la postul nationale de televiziune.

"Dusmanul a dat o lovitura… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

