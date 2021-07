Ciacova rămâne temporar fără apă Marți, 13 iulie, intre orele 10 – 15, in localitatea Ciacova se va intrerupe furnizarea apei pentru lucrari de spalare și igienizare a rețelei de distribuție. Spalarea conductelor din rețeaua de distribuție urmarește sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și este o parte a activitații desfașurate de Aquatim in cadrul mentenanței preventive a […] Articolul Ciacova ramane temporar fara apa a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

