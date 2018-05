Stiri pe aceeasi tema

- Aflata la 180 de kilometri de Timisoara, in Voivodina, localitatea este cunoscuta drept centrul comunitatii slovace din tara vecina. Reprezentantii orașului s-au aflat la Timisoara pentru a promova aceasta noua destinatie turistica. Zona ofera numeroase parcuri,…

- Veste buna pentru unii Timișoreni, veste mai puțin buna pentru alții. Controversații palmieri, care au generat proteste originale ale multor timișoreni cand au plantați in urma cu cațiva ani, au revenit din nou acolo unde horticultura directorului Dragila le-a gasit locul, la inițiatia primarului, firește.

- Sute de credincioși catolici, dar și ortodocși se perinda, inca de dimineața, pe la Biserica Millennium din Timișoara, pentru a se inchina la relicva Sfantului Anton de Padova... The post Sute de timisoreni se inchina Sfantului Anton de Padova appeared first on Renasterea banateana .

- In weekend, la Alba Iulia, s-au desfașurat activitațile din cadrul Info Trip Alba Iulia Centenar, județul nostru fiind promovat la cel mai inalt nivel, participanții descoperind nenumaratele posibilitați turistice ale zonei. Programul face cunoscute valorile patrimoniului cultural istoric județean și…

- Actiune ca la carte a jandarmilor de la Gruparea Mobila din Timisoara. Dupa zeci de minute de filaj, facut in zona pietei Timisul, jandarmii au hotarat sa puna mana pe unul dintre traficantii care vindea tigari netimbrate. In momentul in care infractorul a vazut echipele de interventie, a sarit in autoturismul…

- Presedintele Organizatiei Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cusnir, considera ca municipiul resedinta de judet a primit titlul de destinatie turistica de excelenta in timp ce orasul se confrunta cu probleme mari, iar primaria nu este functionala. Dan Ioan Cusnir a spus ca atat primarul Ion Lungu, ...

- Comunitatea Rock pe paine a lansat un interesant album numit “Jam pe paine”, materialul fiind inregistrat live in clubul Manufactura din Timișoara. Materialul e imparțit in 9: 6 piese, doua interludii și un outro, fiind parte dintr-un concept experiment prin care se propune reexplorarea pura, viscerala,…