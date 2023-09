Stiri pe aceeasi tema

- Agentia centrala de informatii a SUA (CIA), care incearca sa recruteze cetateni rusi ca spioni, a difuzat un video adresat oficialitatilor de la Moscova in care li se cere acestora sa spuna adevarul despre un sistem plin de denuntatori mincinosi, relateaza vineri Reuters.Directorul CIA, William Burns,…

- Rusia iși va consolida forțele la granițele sale vestice dupa aderarea Finlandei la NATO, alianța condusa de SUA, a declarat miercuri, 9 august, ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, in cadrul unei reuniuni a consiliului de conducere al ministerului, informeaza Reuters.Șoigu a precizat ca Polonia,…

- Ucraina a atacat vineri dimineata cu drone maritime o baza navala rusa de langa portul Novorosisk, unul din cele mai mari din Marea Neagra, comunica Ministerul Apararii de la Moscova, conform agentiei Reuters.

- Papa Francisc a facut duminica un apel la Rusia sa revina asupra acordului privind cerealele prin Marea Neagra, prin care Moscova a permis Ucrainei sa exporte cereale din porturile sale maritime in ciuda razboiului, scrie Reuters.

- Sute de pompieri, ajutați de localnici, incearca sa stinga flacarile care au cuprins un parc natural din apropierea popularei destinații de vacanța Cascais, in Portugalia. Vantul puternic complica intervenția pompierilor, potrivit Reuters.Incendiul a izbucnit marți dupa amiaza, intr-o zona muntoasa…

- Potrivit agenției, restricțiile au fost in vigoare pana la ora locala 8.00. Mai multe zboruri au fost deviate catre alte aeroporturi, relateaza HotNews.ro care citeaza Reuters.De asemenea, agenția a precizat ca alte aeroporturi din Moscova funcționau normal.Pana la ora transmiterii acestei știri nu…

- update Vladimir Putin a fost toata ziua la Kremlin și continua sa lucreze acolo, a declarat reporterilor purtatorul de cuvant al sau Dmitri Peskov. updat Autoritațile nu ii vor urmari pe acei wagneriți care au luat parte la rebeliune, a spus Dmitri Peskov. updat Dosarul penal impotriva lui Evgheni…

- Regiunea Moscovei a suspendat toate evenimentele in aer liber pana la 1 iulie, au anuntat autoritatile, citate de BBC. Aceasta vine dupa ce primarul le-a spus tuturor sa se abtina de la deplasari in oras. Potrivit The Guardina, autoritatile ruse au oferit o amnistie rebelilor Wagner daca se predau.…