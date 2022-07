Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe de la Moscova a anunțat joi, 26 mai, ca jurnaliștii din țarile occidentale vor fi expulzați din Rusia daca YouTube va bloca accesul la briefingurile de presa ale purtatoarei de cuvant a instituției, Maria Zaharova, informeaza Reuters și The Guardian . Zaharova, care ține un briefing…

- PE, tribunal international pentru crimele Rusiei. Parlamentarii europeni vor un tribunal international special care ar trebui sa investigheze liderii si comandantii militari rusi si aliatii acestora implicati in invadarea Ucrainei. Toate resursele umane si costurile ar urma sa fie sustinute din fonduri…

- Numarul soldaților ruși morți in Ucraina este ținut secret de Moscova, insa se știe ca e vorba de mii de militari morți, cel puțin, iar dintre aceștia mulți sunt foarte tineri și provin din cele mai sarace regiuni ale Federației Ruse.

- Un fost ambasador chinez la Kiev a criticat ferm invazia Rusiei in Ucraina, intr-o declarație neobișnuita, in condițiile in care Beijingul s-a ferit sa condamne invazia declanșata de Vladimir Putin. Presa chineza a relatat despre discursul sau, dar a eliminat imediat informația, relateaza The Guardian.

- Secretarul general ONU, Antonio Guterres, merge in Rusia și in Ucraina, a anunțat Organizația Națiunilor Unite. Prima etapa a vizitei va in Rusia, la data de 26 aprilie 2022. Secretarul general al ONU va avea intalniri cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, precum și cu ministrul de Externe, Serghei…

- Pierderile reale ale Rusiei in Ucraina ar fi de peste 13.000 de soldați, in vreme ce alți 7.000 sunt dați disparuți. De asemenea, pe crucișatorul Moskva și-ar fi pierdut viața 116 militari, iar alți peste 100 dați disparuți. Bilanțul ar fi fost furnizat de Ministerul rus al Apararii in cadrul unui briefing…

- Inca de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, starea de sanatate a lui Vladimir Putin a fost pusa la indoiala. In ultimele aparitii publice, presedintele Rusiei pare ca are fata si gatul umflate, iar expertii sugereaza ca fie ia steroizi, fie urmeaza tratament de chimioterapie. Un videoclip recent…