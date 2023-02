CHVRCHES a lansat single-ul Over

Stiri pe aceeasi tema

- Peach PRC a lansat „Perfect For You”. Peach PRC se lupta cu unul dintre prietenii ei apropiați pentru obiectul infatuarii ei inevitabile, in primul single stralucitor de pe viitorul ei EP de debut – Manic Dream Pixie. Perfect For You ofera trofeului triunghiului amoros o actualizare Gen Z și o distribuție…

- La 26 de ani, Andrei Marinescu este profesor, cartograf, ghid turistic, specialist in Geomatica și fost bursier al Școlii de Științe Geografice ale Pamantului din Glasgow. A lansat astazi, la Biblioteca Județeana Argeș, ”Ghidul montaniardului incepator”. Lucrarea merita toata atenția, pentru ca este…

- Kali Uchis a lansat single-ul “I Wish you Roses”. „Aceasta melodie este despre a putea elibera oamenii cu dragoste”, spune Uchis. „Ar putea fi un prieten, un iubit sau altcineva, dar ideea este sa sarbatorești eliberarea oamenilor din viața ta fara resentimente.” In plus, Uchis se numara printre cei…

- Trupa italiana de rock Maneskin a lansat vineri un nou single, „Gossip", o colaborare mult asteptata cu Tom Morello, chitarist american care a cantat alaturi de nume importante precum Bruce Springsteen sau E Street Band, transmite agentia ANSA.

- Cantareata americana Mariah Carey a stabilit un nou record cu cantecul ei de Craciun "All I Want For Christmas Is You", lansat in 1994, a anuntat marti cotidianul francez Le Nouvel Observateur. De aproape 30 de ani, single-ul "All I Want For Christmas" a devenit un simbol al sarbatorii de sfarsit de…

- In prima optime de finala de la Cupa Mondiala 2022 din Qatar, Olanda a trecut, sambata, cu 3-1 (2-0) de SUA, intr-un meci disputat la Al-Rayyan, informeaza Gazeta Sporturilor . Americanii au inceput tare, dar Pulisic (3) a ratat o ocazie imensa, in situație de unu la unu cu portarul advers. Olandezii…

- Brazilia, Franța și Argentina erau inainte de startul Mondialului din Qatar mari favorite la caștigarea competiției. Cele trei au obținut calificarea in optimi, faza a competiției unde vor da peste Coreea de Sud, Polonia, respectiv Australia.