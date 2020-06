"Chromatica", noul album de studio al cantaretei americane Lady Gaga, a debutat direct pe primul loc in topul din Marea Britanie si este materialul discografic cu cele mai mari vanzari din 2020 in prima saptamana de la debut in aceasta tara, depasind totalul combinat al celorlalte albume din top 10, informeaza BBC.



Acest disc, lansat pe 29 mai si care marcheaza revenirea cantaretei Lady Gaga la statutul de super-vedeta a muzicii pop, s-a vandut in 53.000 de copii in Marea Britanie, fiind pana acum cel mai bine vandut album al anului in prima saptamana de dupa lansare. Totodata, "Chromatica"…