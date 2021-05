Stiri pe aceeasi tema

- “Numarul total de bovine la 1 decembrie 2020 fata de 1 decembrie 2019 a scazut cu 0,6%, iar efectivul matca (vaci pentru lapte, bivolite pentru reproductie si juninci pentru reproductie) a crescut cu 0,7%. Numarul total de porcine si efectivul matca (scroafe de prasila) au scazut cu 2,2%, respectiv…

- Așadar, dupa 67 ani, cel puțin statistic, daca nu am grija, îmi va fi greu sa șofez cei 350 de km (cam atâția sunt pe harta) de autostrada. Și cel puțin statistic, în 20 de ani am sa mor, ori știm ca e imposibil sa se poata construi în 20…

- Romania ocupa locul doi Uniunea Europeana in ceea ce privește accidente mortale la locul de munca. In total, in 2018, au fost inregistrate 2.954 accidente mortale la locul de munca in Uniunea Europeana (UE), dintre care 221 au fost consemnate in Romania, potrivit Europa FM care citeaza datele Eurostat.In…

- Florin Citu a afirmat, vineri, la Cluj-Napoca, intr-o conferinta de presa, ca a primit o situatie privind paturile de Terapie Intensiva, dupa o vizita in cateva spitale din Bucuresti. „Am discutat si acest lucru, din pacate, avem o presiune pe sistemul sanitar, pe sistemul de sanatate in Romania, in…

- „Dincolo de cum afecteaza aceasta criza global, e normal sa ne intereseze cum se pot imbunatați lucrurile local. Am fost și voi ramane susținatorul lor, al primarilor și comunitaților pe care le reprezinta. Sunt oamenii de la care se așteapta cel mai mult, partea de administrație pe care toate guvernele…

- „Statul roman nu va ceda la presiunea șantajului unor grupari mafiote. Sunt de azi-dimineața la Ministerul Transporturilor alaturi de Catalin Drula și am stat permanent in legatura cu prefectul capitalei și toate autoritațile care au atribuții in rezolvarea crizei de la metroul din București.Va pot…

- Dupa ce premierul Florin Cițu a declarat la finalul ședinței de Guvern de joi, 25 martie, ca Romania va trimite in Republica Moldova 50.400 de doze de vaccin, reprezentanții Guvernului au anunțat astazi, 26 martie, ca este vorba despre vaccin de la AstraZeneca.„Vom trimite in acest weekend inca 50.400…

- Suntem mulți care intuim ca sistemul administrației centrale este cumplit de capușat. Destui care banuim ca serviciile noastre secrete sunt și ele corupte și mult prea implicate in politica noastra. Exista dovezi clare care arata asta. Am luat la rand toți secretarii generali și secretarii generali…