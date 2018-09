Christopher Lawford a murit. Avea doar 63 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Christopher Lawford a murit Vancouver, British Columbia, dupa ce s-a simțit rau dintr-odata, titreaza jurnaliștii de la CNN. Vestea trista a fost facuta publica de varul sau Patrick J. Kennedy prin mai multe mesaje pe care le-a scris pe pagina lui de Twitter. Nepotul președintelui american John F. Kennedy…

- Lumea muzicii din Romania a mai pierdut un artist consacrat. Costel Geambașu, solistul și fondatorul formației “Odeon”, a murit la varsta de 90 de ani. Vestea trista s-a raspandit extrem de repede in aceasta noapte, iar cei care l-au cunoscut sunt in stare de șoc, nu le vine sa creada ca indragitul…

- Vestea mortii prin inec a unui copil de 12 ani in canalul de irigatii de la marginea satului a zguduit, zilele trecute, intreaga comunitate din Pietroasele (judetul Buzau). Copilul a fost inmormantat miercuri, dupa ce trupul sau a stat mai multe zile la IML pentru investigatii. Apropiatii lui Marian,…

- Doliu in lumea muzicii internationalE. Una dintre cele mai apreciate artiste de renume din lume a murit. Khaira Arby, supranumitE "privighetoarea din Timbuktu" a incetat din viatE, duminicE, la varsta de 59 de ani. Vestea teribilE a fost datE chiar de nepoata ei.

- Este doliu in sportul romanesc. Gheorghe Popa, o legenda a fotbalului banatean, a murit la varsta de 83 de ani. Vestea trista a fost facuta publica de jurnalistul Octavian Stancioiu, care a scris un mesaj emoționant pe o rețea de socializare. Rudele fostului sportiv se pregatesc de inmormantare și vor…

- Norvegianca Vibeke Skofterud, campioana olimpica la schi fond, in proba de stefeta 4x5 kilometri, in 2010, la Vancouver, a decedat la varsta de 38 de ani, informeaza mirror.co.uk.Skofterud a decedat in urma unui accident de ski-jet, produs langa Arendal, in Norvegia (sud), dupa ce ar fi lovit…

- Tragedie in lumea filmului. Un mare actor a murit la doar 39 de ani. Fanii sunt in lacrimi si nu le vine sa creada ca Alexander Isakov a murit. Vestea trista a fost data chiar pe site-ul Teatrului National din Rusia.

- Vasile Copil, fost președinte de onoare la AFC Rapid, a venit la clubul giuleștean de la Progresul, pe vremea cand Rapid se numea Locomotiva. A jucat alaturi Macri, Ozon, Filote, Greavu, Motroc, Georgescu, Ene II sau Ionescu. Cel mai bun rezultat al sau la echipa feroviara a fost un loc 3…