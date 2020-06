Stiri pe aceeasi tema

- Distributia trilogiei ”The Lord of the Rings” se va reuni duminica in cadrul seriei de discutii online din izolare intitulata ”Reunited Apart”, difuzata pe YouTube si organizata de actorul Josh Gad, scrie Agerpress.ro Josh Gad, vocea din spatele personajului Olaf din „Frozen”, a anuntat intr-un trailer…

- Cu cateva zile inainte de data la care era programata finala concursului Eurovision 2020, a inceput luni o saptamana plina de evenimente si de initiative online, concepute pentru a omagia spiritul celui mai faimos festival mondial al cantecului, care, in 65 de ani de existenta, a fost pentru prima oara…

- Directia 5 va sustine primul show live online, vineri, de la ora 19,00, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a formatiei. "Vineri, pe 8 mai, va pregatim un concert absolut extraordinar. N-aveti decat sa stati acasa si la ora 19,00 sa intrati pe platforma vStage. Vom fi sus, sus de tot, aici,…

- Momente inedite ies la iveala in legatura cu decizia universitatilor de a face cursurile online. Un profesor de la UMF iși tine cursurile in baie. Filmarea a ajuns virala pe retelele de socializare si a facut obiectul a mii de comentariii, care mai de care mai...

- Fostul fundaș de la FCSB, Paul Pirvulescu, a recunoscut la GSP Live ca a primit intenționat cu un cartonaș galben pentru a sta in meciul cu Viitorul - ASA 6-1, considerat suspect de mai multe organisme internaționale. Pirvulescu era imprumutat de FCSB la Targu Mureș Pe 2 mai 2016, in a doua zi de…

- Prezenta in conferința de presa, Monica Anisie a facut precizari cu privire la modul in care studenții iși vor desfașura activitațile ramase din acest an. Aceasta a precizat faptul ca studenții iși vor continua invațarea online, examenele putand fi susținute in acest mod, cu respectarea, desigur, a…

- SURVIVOR ROMANIA 14 aprilie 2020 live video online Kanal D. Faimosii nu se dezmint si, dupa ce au pierdut meciul de imunitate de aseara, de la Survivor Romania, au trimis-o din nou pe Elena Ionescu in fata publicului. SURVIVOR ROMANIA 14 aprilie 2020 live video online Kanal D. Atmosfera in…

- Publicul iesean si nu numai are ocazia ca, pana la finalul lunii, sa urmareasca spectacolul „O noapte furtunoasa" de I.L. Caragiale, spectacol cu doua nominalizari la Gala Premiilor UNITER din 2011: Alexandru Dabija pentru regia spectacolului si Petronela Grigorescu pentru rolul Veta. Spectacolul poate…