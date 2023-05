Stiri pe aceeasi tema

- Brighton a invins-o dramatic pe Manchester United , cu scorul de 1-0, joi seara, pe teren propriu, intr-un meci restant din etapa a 28-a a Premier League. Unicul gol al echipei antrenate de Roberto de Zerbi, fostul jucator al formatiei CFR Cluj, a fost inscris de argentinianul Alexis Mac Allister (90+9…

- Antrenorul echipei AS Roma, Jose Mourinho, este anchetat de Federatia italiana de fotbal (FIGC) pentru ca ar fi afectat reputatia arbitrului Daniele Chiffi cu declaratiile sale usturatoare de dupa meciul de miercuri cu Monza, incheiat 1-1, in Serie A. Chiffi este „cel mai prost arbitru pe care l-am…

- Formația saudita Al Nassr, unde joaca superstarul portughez Cristiano Ronaldo , s-a desparțit de antrenorul francez Rudi Garcia, aflat in functie din iulie 2022. Conform presei sportive din Arabia Saudita, Rudi Garcia nu a mai fost dorit pe banca tehnica din cauza rezultatelor nesatisfacatoare ale echipei…

- Clubul englez de fotbal Chelsea Londra l-a contactat pe portughezul Jose Mourinho, actualul antrenor al echipei italiene AS Roma, in vederea unei reveniri pe Stamford Bridge la finalul acestui sezon. Mourinho, in varsta de 60 de ani, a mai pregatit-o pe Chelsea in doua perioade, 2004-2007 si 2013-2015,…

- Formația de handbal masculin Dinamo Bucuresti a fost invinsa categoric de echipa germana THW Kiel, cu scorul de 41-28, pe teren propriu, in prima mansa a play-off-ului Ligii Campionilor. Cvadrupla campioana a Europei nu i-a lasat nicio șansa formatiei antrenate de Xavi Pascual si si-a asigurat in mare…

- Presa britanica anunța ca aventura antrenorului italian Antonio Conte la formația Tottenham Hotspur este aproape de a lua sfarșit, acesta urmand sa fie inlocuit de Ryan Mason. Conte a preluat-o in urma cu 16 luni pe Tottenham, ocupanta locului al patrulea in Premier League, insa recentele eliminari…

- Danezul Kim Rasmussen este noul antrenor principal al echipei de handbal feminin Rapid Bucuresti. Rasmussen, care in 2016 a castigat trofeul Ligii Campionilor cu CSM Bucuresti, are o experiența bogata, fiind nominalizat de mai multe ori la titlul de antrenorul anului de catre Federatia Internationala…

- Cancelarul german Olaf Scholz a sosit sambata in India pentru o vizita de doua zile ce are ca scop cresterea schimburilor comerciale si sustinerea unui acord comercial cu Uniunea Europeana(UE), in pofida divergentelor cu privire la Ucraina, transmite AFP. ‘Vrem sa intarim si mai mult relatia bilaterala…