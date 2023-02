Stiri pe aceeasi tema

- Olympique Marseille – PSG e azi, de la ora 22:10, in exclusivitate in AntenaPLAY. Meciul inceputului de an din Hexagon se desfasoara in optimile Cupei Frantei. Va fi a 12-a intalnire dintre cele doua cluburi uriase din Ligue 1 in Cupa. PSG a castigat 10 dintre cele 11 dueluri din Cupa Frantei, punand…

- Lionel Messi (35 de ani) are un sezon excelent la PSG, cu o medie de 1,2 goluri influențate pe meci in toate competițiile. Campionul mondial a marcat golul victoriei pentru echipa pregatita de Christophe Galtier, in meciul cu Toulouse, scor 2-1. Doi membri ai tridentului MNM, Mbappe și Neymar, ambii…

- Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a negat faptul ca Lionel Messi, Kylian Mbappe și Neymar in aceeași echipa ar avea un impact negativ asupra echilibrului echipei, in condițiile in care brazilianul a fost exclus de la meciul de miercuri, de la Montpellier. Fii la curent…

- Kylian Mbappe a marcat o „manita” de senzație in Cupa Franței, in exclusivitate in AntenaPLAY! Starul lui PSG s-a dezlanțuit in meciul cu Pays de Cassel, din „16-imil”. Mbappe a facut șah-mat defensiva micuței echipe de amatori din Franța și a marcat 5 goluri. Kylian Mbappe, „poker” de senzație in Cupa…

- Pays de Cassel – PSG 0-7. Spectacol total oferit de parizieni in Cupa Franței, in exclusivitate in AntenaPLAY! Kylian Mbappe s-a distrat cu micuța echipa din liga a 6-a și a marcat 5 goluri. PSG a obținut calificarea in optimile Cupei Franței in mare stil. Mbappe, Neymar și colegii au marcat pe banda…

- Lille, Lens și Nantes se numara printre echipele calificate in optimile de finala ale Cupei Franței, in exclusivitate in AntenaPLAY! A fost o noua zi plina cu meciuri spectaculoase in competiția emblematica din Hexagon. Lille a invins Pau FC, in timp ce Nantes a caștigat la loviturile de departajare…

- Lyon a invins-o cu 3-0 pe Chambery și s-a calificat in optimile Cupei Frantei Angers s-a impus si ea in partida cu FCOSK! Spectacolul total, in exclusivitate in AntenaPLAY. Patru partide din Cupa Frantei au fost transmise astazi pe AntenaPLAY, cat si in format live score, pe AS.ro. Ziua de fotbal s-a…

- Olympique Marseille – Rennes 1-0. OM s-a calificat in sferturile Cupa Franței! A fost spectacol total pe Velodrome, in exclusivitate in AntenaPLAY! Unicul gol al meciului a fost inscris de Mateo Guendouzi, in minutul 59. Olympique Marseille – Rennes 1-0 Final de meci! Marseiile s-a impus cu 1-0 și s-a…