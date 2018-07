Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul brazilian i-a inculpat pentru coruptie si spalare de bani pe fostul sef de stat Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) si pe presedinta formatiunii acestuia, Partidul Muncitorilor (PT, de stanga), Gleisi Hoffmann, intr-un nou dosar referitor la mita oferita de grupul de constructii BTP Odebrecht,…

- Ioana Ionescu, vicepresedinta a Federatiei Romane de Scrima, dar si un avocat reputat, candidata la alegerile pentru postul de presedinte al forului national din 27 aprilie, opineaza ca in acest moment trebuie investit in antrenori si in sportivii juniori si cadeti, asa cum prevede si strategia federatiei…

- CEC Bank a deschis o noua agentie in Judetul Olt, comuna Deveselu. Banca dispune de cea mai extinsa retea teritoriala ce include 1.022 unitati, din care 480 sunt situate in mediul rural. Prin intermediul acestora sunt deserviti circa 556.000 clienti persoane fizice si juridice. „CEC Bank isi manifesta…

- Actualul președinte al SUA, Donald Trump și-ar fi declarat o avere mai mare pentru a fi inclus in topul Forbes al celor mai bogați oameni din lume, a declarat un jurnalist al celebrei reviste americane Forbes. Inainte de a deveni președinte, Donald Trump a mințit Forbes in legatura cu averea acumulata…

- Dupa alegerile pentru șefia FRF s-au votat și membrii Comitetului Executiv. Site-ul FRF anunța care este noua componența a acestuia: Presedinte: Razvan Burleanu (presedinte FRF)Vicepreședinți: Gino Iorgulescu (președinte LPF) și Octavian Goga (reprezentant al Asociațiilor Județene de Fotbal) Membri:…

- Cel putin 10.000 de persoane au manifestat marti seara la Erevan, capitala Armeniei, impotriva fostului presedinte Serj Sargsyan, numit premier cu puteri sporite printr-un vot in Parlament, relateaza AFP. Adunati in Piata Republicii, din centrul orasului, la apelul liderului opozitiei…

- Barbara Bush, sotia fostului presedinte american George H. W. Bush si mama fostului presedinte George W. Bush si a carei stare de sanatate este "in declin", a decis sa isi opreasca tratamentul medical si sa recurga la ingrijiri paliative, a anuntat duminica un purtator de cuvant al sotului sau, informeaza…

- Draginja Vuksanovic este prima femeie din istoria Muntenegrului care aspira sa devina presedinte al acestei tari in urma alegerilor ce se vor desfasura duminica, relateaza miercuri agentia EFE intr-o prezentare a profilului ei, scrie agerpres.ro. Cu un doctorat in drept si in prezent deputat…