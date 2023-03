Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei sustine astazi al doilea meci din campania de calificare la Campionatul European din 2024, care va fi gazduit de Germania.Tricolorii intalnesc pe teren propriu, pe Arena Nationala din Bucuresti, Belarus, meciul disputandu se de la ora 21.45, in direct la Prima TV.In…

- Romania - Belarus, al doilea meci al „tricolorilor” in preliminariile EURO 2024, va fi transmis pe Prima TV, marți de la ora 21:45. Romania - Belarus are loc marți pe, Arena Naționala, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima TV Andorra - Romania 0-2, primul meci din preliminarii…

- Romania a debutat cu dreptul in preliminariile EURO 2024, caștigand in Andorra, 2-0, iar jucatorii lui Edi Iordanescu au terminat partida cu moralul ridicat. In celelalte dueluri ale grupei I s-au jucat: Belarus - Elveția 0-5 și Israel - Kosovo 1-1Urmatorul meci al tricolorilor e Romania - Belarus,…

- Inainte de debutul in preliminariile EURO 2024, selecționerul Edi Iordanescu are probleme de lot, in special pe postul de fundaș stanga. Romania debuteaza sambata in preliminariile EURO 2024 in Andorra, de la ora 21:45Urmatorul meci al tricolorilor e Romania - Belarus, pe 28 martie de la ora 21:45,…

- Ovidiu Herea (37 de ani) crede ca Edward Iordanescu greșește cand nu cheama jucatorii cei mai buni la naționala indiferent de varsta lor. Romania va juca in martie cu Andorra și Belarus, in preliminariile Campionatului European din 2024 Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata in fiecare saptamana,…

- Ionuț Radu (25 de ani), portar la Auxerre, convocat la echipa naționala pentru meciurile din aceasta luna, a prefațat campania de calificarea la EURO 2024. Romania incepe campania de calificare cu un meci in Andorra, pe 25 martie, și o continua contra celor de la Belarus, la București, 3 zile mai tarziu.…

- Un tribunal din Belarus a condamnat-o in lipsa luni, 6 martie, pe lidera opozitiei aflata in exil Svetlana Tihanovskaia la 15 ani de inchisoare, acuzata in special de „conspiratie pentru preluarea neconstitutionala a puterii”, a anuntat agentia Belta, citata de Reuters, transmite Agerpres.Un alt opozant,…

- In mai puțin de o luna echipa naționala intra din nou in focurile calificarii la un turneu final. De aceasta data, Edi Iordanescu spera sa sparga blestemul și sa duca Romania la Campionatul European din 2024 din Germania. Pe langa o mulțime de jucatori accidentați pe care voia sa se bazeze, Iordanescu…