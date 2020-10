Stiri pe aceeasi tema

- Un nou val de masuri de izolare din cauza pandemiei de coronavirus va decide daca lumea va avea prea mult sau prea putin zahar, transmite Bloomberg. Unii din cei mai importanti analisti au opinii impartite daca piata zaharului se va confrunta cu un surplus sau un deficit in sezonul care va incepe luna…

- Noua Zeelanda va ridica duminica seara masurile de izolare impuse orasului Auckland, cel mai populat in tara cu 1,7 milioane de locuitori, dupa ce au fost detectate in ultimele 24 de ore doar doua cazuri de contagieri cu COVID-19, a anuntat la o conferinta de presa prim-ministrul tarii, Jacinda Ardern,…

- Starea de carantina din cauza COVID-19 se prelungește in și in jurul capitalei Argentinei, Buenos Aires, pana pe data de 16 august, relateaza Agerpres.Anunțul afost facut vineri de președintele țarii, Alberto Fernandez. Masura, care a fostcea mai stricta in capitala, ar fi trebuit sa expire duminica.Argentina…

- Argentina va prelungi starea de carantina impusa din cauza coronavirusului in si in jurul capitalei Buenos Aires pana la 16 august, a anuntat vineri presedintele tarii, Alberto Fernandez, relateaza Reuters. Masura, care a fost cea mai stricta in capitala, urma sa expire duminica.…

- Exista probabilitatea ca Bulgaria sa ramâna destul de mult timp în anticamera zonei euro, pâna devine membru real al acesteia, scrie publicația Suma, citata de Rador. Aceasta depinde de factori geopolitici, dar în funcție de condițiile economice aceasta perioada poate fi de 10-15…

- Masurile de izolare legate de COVID-19 in Austria s-au bazat pe o ordonanta neconstitutionala, a decis miercuri Curtea Constitutionala din Viena, declansand noi critici ca guvernul a ignorat statul de drept in raspunsul la pandemie, relateaza dpa.

- Masurile de izolare legate de COVID-19 in Austria s-au bazat pe o ordonanta neconstitutionala, a decis miercuri Curtea Constitutionala din Viena, declansand noi critici ca guvernul a ignorat statul de drept in raspunsul la pandemie, relateaza dpa, preluata de Agerpres. Partidele de opozitie…

- Premierul Ludovic Orban a solicitat, marti, Politiei sa sustina directiile de sanatate publica pentru identificarea rapida a persoanelor care au intrat in contact cu persoanele infectate cu COVID-19, astfel incat sa se dispuna intr-un termen cat mai scurt posibil masurile de izolare la domiciliu sau…