Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a promis joi sa majoreze semnificativ bugetul pentru aparare, in contexul criticilor din partea SUA ca nu-si asuma pe deplin partea de responsabilitate ca stat membru al NATO, spunand totodata ca Alianta Nord-Atlantica are in continuare o importanta centrala pentru…

- Germania si Franta vor sa se implementeze un buget comun al zonei euro la orizontul lui 2021, cu scopul de a proteja mai bine de crize, au anuntat licerii celor doua tari marti, la Berlin. ”Ne angajăm în vederea unui buget al (zonei) euro”, a declarat cancelarul german Angela…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au convenit marti asupra crearii unui buget comun al zonei euro si au avansat o propunere comuna ce vizeaza aspecte ale crizei migratiei, decizii anuntate la o conferinta de presa comuna dupa intrevederea lor desfasurata…

- Franta si Germania sunt pe punctul de a definitiva un plan de reformare a zonei euro, care va fi prezentat in a doua jumatate a acestei luni, a precizat ministrul francez al finantelor, Bruno Le Maire, relateaza Reuters.

- Indicele Sentix pentru zona euro a scazut la 9,3, de la 19,2 in luna mai, in timp ce analistii intervievati de Reuters anticipau un declin la 18,4. Scaderea a fost provocata de evaluarea mai slaba data de investitori conditiilor actuale si asteptarilor mai scazute referitoare la economie,…

- Discutiile cu tarile europene in vederea salvarii acordului privitor la programul nuclear iranian in pofida retragerii SUA sunt pe drumul corect, a estimat marti, la Bruxelles, seful diplomatiei iraniene Mohammad Javad Zarif, transmit Reuters si AFP. ''Intalnirea noastra cu doamna Mogherini…

- Franta, Marea Britanie si Germania intentioneaza sa mentina Acordul nuclear cu Iranul indiferent de hotararea presedintelui SUA, Donald Trump, anunta ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Social-democratii germani le-au cerut marti conservatorilor cancelarului Angela Merkel sa accelereze masurile de reformare a zonei euro in forma convenita in cadrul acordului de coalitie guvernamentala incheiat de Uniunea Crestin-Democrata/Uniunea Crestin-Sociala (CDU/CSU) si Partidul Social-Democrat,…