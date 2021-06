Christine Lagarde jubilează: BCE a înregistrat progrese cu noua strategie Oficialii Bancii Centrale Europene au facut la reuniunea din acest weekend "progrese importante" in reconfigurarea obiectivelor strategice al BCE, inclusiv rolul in lupta impotriva schimbarilor climatice si o abordare revizuita a inflatiei, a declarat duminica seara presedintele BCE, Christine Lagarde, transmite Reuters, conform AGERPRES. Cei 25 de membri ai Consiliului guvernatorilor BCE s-au intalnit timp de trei zile intr-un hotel din apropiere de Frankfurt pentru a stimula amplul proces de revizuire strategica a politicii monetare, primul exercitiu de acest fel de dupa 2003, in care se… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…



