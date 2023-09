Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, a reiterat luni ca dobanzile vor ramane ridicate atat timp cat va fi nevoie pentru ca inflatia sa revina la tinta de 2%, chiar daca economia trece printr-o perioada dificila, transmite agenția Bloomberg, citata de Agerpres.

- Christine Lagarde’s avoidance of a clear signal of intent for European Central Bank policy has just thrown a brighter spotlight on a pivotal week in the euro zone, according to Bloomberg. While the president observed on Friday that inflation remains undefeated, she didn’t address prospects for the September…

- Banca Centrala Europeana nu va ezita sa actioneze daca oficialii vor vedea o crestere simultana a salariilor si a marjelor de profit ale companiilor, a afirmat presedintele BCE, Christine Lagarde, intr-un interviu acordat publicatiei franceze La Provence, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Autoritatile…

