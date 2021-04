Stiri pe aceeasi tema

- La trei luni de la debutul campaniei de vaccinare anti-Covid-19, Romania a depașit miercuri pragul de doua milioane de persoane vaccinate. „In aceasta dimineața, la ora 10.00, am depașit pragul de 2.000.000 de persoane vaccinate impotriva COVID-19”, a transmis CNCAV, potrivit Digi24. Din 27 decembrie…

- Redresarea Europei in urma recesiunii cauzate de pandemia de coronavirus (Covid-19) a fost usor intarziata, dar ar trebui sa accelereze de la jumatatea acestui an, a declarat duminica presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, transmite Reuters potrivit Agerpres. Pe fondul restrictiilor…

- Redresarea Europei in urma recesiunii cauzate de pandemia de coronavirus (Covid-19) a fost usor intarziata, dar ar trebui sa accelereze de la jumatatea acestui an, a declarat duminica presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, transmite Reuters.

- Redresarea Europei in urma recesiunii cauzate de pandemia de coronavirus (Covid-19) a fost usor intarziata, dar ar trebui sa accelereze de la jumatatea acestui an, a declarat duminica presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde. Pe fondul restrictiilor impuse pentru a stopa raspandirea…

- Ziarul Unirea Pandemia de COVID-19: Numarul persoanelor vaccinate a depașit numarul total al infectarilor cu coronavirus Omenirea a atins miercuri, 4 februarie 2021, o borna care ar putea marca sfarșitul pandemiei de COVID-19, dupa ce mai multe persoane au fost vaccinate in comparație cu infectarile…

- Cei care aleg sa investeasca in bitcoin ar trebui sa fie pregatiți sa “piarda toți banii”, considera Gabriel Makhlouf, membru in Consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene (BCE). Criticile sale la adresa criptomonedei sunt in linie cu avertismentele altor oficiali ai instituției. “Personal, nu…

- Presedinta Bancii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, spera ca 2021 va fi anul redresarii post-pandemie, lucru care va fi realizat insa in doua faze, pentru ca economia nu da inca semne de redresare, relateaza CNBC.

- La numai o luna dupa ce a lansat mai multe stimulente pentru a sustine economia zonei euro, Banca Centrala Europeana se afla in fata unei perioade extrem de dificile avand in vedere ca prognozele estimate la finele anului si planul de combatere a pandemiei au fost date peste cap. Noile cazuri…