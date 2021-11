Christine Lagarde: "Cursa inflației va dispărea, este un fenomen temporar cauzat de Covid" Președinta Bancii Centrale Europene despre vaccinurile destinare țarilor mai sarace pentru a stopa formarea de noi variante: &"Virusul nu cunoaște granițe: la Roma au fost alocate fondurile, acum trebuie sa actionam&"



&"Este inflația un fenomen temporar? «Da, cred ca inflația din aceasta perioada este legata de o serie de fenomene temporare. În primul rând, asa cum se întâmpla si în Italia, de creșterea prețurilor la energie. Creșterea cu 69% a prețurilor în Italia este legata de creșterea prețurilor la energie, dar și de problemele geopolitice… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

