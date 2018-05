Stiri pe aceeasi tema

- Declarațiile din ultima perioada ale președintelui Erdogan au avut efecte devastatoare asupra monedei naționale. Banca Centrală a Turciei a decis miercuri să majoreze dobânda de politică monetară cu 300 de puncte de bază, în ideea de a pune capăt scăderii…

- Programul legislativ al Guvernului pe 2018 include un „proiect de lege privind reglementarea pensiilor obligatorii adimnistrate privat (Pilonul II)”, cu precizarea ca in perioada 1 iulie – 31 decembrie contributiile aferente acestuia vor fi suspendate. In acelasi timp, in nordul Europei,…

- Lira turceasca a coborat, marti, pana la un nou minim istoric dupa ce presedintele Recep Tayyip Erdogan si-a anuntat intentia de a-si majora controlul asupra economiei si asupra politicii monetare, daca va castiga alegerile de luna viitoare, transmite Bloomberg. In data de 24 iunie, in…

- Dupa alegerile din iunie, Turcia va deveni republica prezidențiala, ceea ce da președintelui puteri mai mari asupra politicilor economice ale țarii. Lira turcească a coborât până la un nou minim istoric, după ce preşedintele Recep Tayyip Erdogan şi-a anunţat…

- Lira turceasca a coborat, marti, pana la un nou minim istoric dupa ce presedintele Recep Tayyip Erdogan si-a anuntat intentia de a-si majora controlul asupra economiei si asupra politicii monetare, daca va castiga alegerile de luna viitoare, transmite Bloomberg. In data de 24 iunie, in Turcia,…

- Guvernul a transmis Parlamentului un punct de vedere legat de proiectul privind inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI) prin care arata ca exista prevederi care nu sunt in conformitate cu cerințele Eurostat. In mare, instituția europeana solicita independența fondului in procesul…

- Scaderea ratei somajului in Germania a continuat in martie pe masura ce companiile din cea mai puternica economie e Europei au dat un impuls fortei lor de munca pentru a tine pasul cu comenzile, scrie Bloomberg. Rata somajului a scazut cu 5,3% in luna martie a anului acesta, a spus Agentia…

- Grecia, a sasea cea mai vizitata destinatie turistica din Uniunea Europeana, ar putea duce sectorul turismului la un nou nivel daca aloca mai multe resurse iar statul elimina barierele care blocheaza intrarea de noi capitaluri, sustine presedintele Greek Tourism Confederation (SETE), Yiannis Retsos,…