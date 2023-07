Stiri pe aceeasi tema

- Armata Moscovei a atacat in cursul nopții orașele-port din sudul Ucrainei Mikolaiev și Odesa, fiind raportate decese și 20 de raniți. De asemenea, in Crimeea o adolescenta a fost ucisa in urma unui atac ucrainean cu drone. Intre timp, dupa decizia Rusiei de a se retrage din acordul pentru transportul…

- Șeful centrului Cyberint din SRI, generalul Anton Rog, a spus ca toate cele trei servicii de informații ale Rusiei (FSB – serviciul de informații interne, SVR – cel de informații externe, GRU – serviciul de informații al armatei) au incercat sa atace cibernetic Romania, dupa declanșarea invaziei lui…

- Secretarul general-adjunct al NATO, Mircea Geoana, a criticat Rusia pentru faptul ca a decis sa se retraga din acord, deși atat ONU, cat și Turcia au insistat sa ramana, consecințele fiind unele economice.

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a criticat, luni, decizia "cinica" a Rusiei de a suspenda Acordul exporturilor de cereale pe Marea Neagra, subliniind ca Uniunea Europeana va facilita exporturile de cereale ucrainene, intrucat este preocupata de populatiile vulnerabile."Condamn…

- Purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, a declarat luni reporterilor acreditati la Kremlin ca Rusia iese din acordurile pentru transportul de cereale pe Marea Neagra, incepand de luni, 17 iulie, data cand acestea ar fi trebuit sa fie prelungite. Cotatia graului a crescut semnificativ…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a reproșat SUA ca "se amesteca" in afacerile Africii de Sud și i-a cerut emisarului american in aceasta țara "sa-și vada de treburile sale", in urma acuzațiilor potrivit carora Africa de Sud a furnizat arme și muniții Rusiei anul trecut, informeaza CNN.Context:…

- Acordul privind cerealele din Marea Neagra care permite exporturile maritime din Ucraina va fi cel mai probabil reinnoit, spun sursele de pe piața, dar chiar și un veto din partea Rusiei nu ar impiedica livrarile ucrainene sa ajunga pe piețele globale, deși la un cost mai mare, noteaza Reuters.Turcia,…

- Forțele armate ale Rusiei raman o pregatite de lupta in ciuda pierderilor din Ucraina, afirma generalul Christopher Cavoli, comandantul Comandamentului European al SUA și comandantul-șef al Forțelor Aliate din Europa.El a declarat acest lucru intr-un discurs susținut sambata și duminica la Conferința…