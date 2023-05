Christine and the Queens a lansat Tears Can Be So Soft

Stiri pe aceeasi tema

- O piesa despre extreme, despre elementele naturii și contrastele care se atrag. ,,Cine-i focul, cine-i apa” vine acum insoțita și de un videoclip cinematic, in care Alina Eremia și elementele naturii se contopesc pentru rolul principal, pentru a va inspira și a va indemna la visare. Videoclipul a fost…

- Motive de bucurie, pentru admiratorii trupei iarba Fiarelor. Formația a lansat zilele trecute primul single de pe al doilea material discografic de studio. Piesa se intituleaza et Cetera și este disponibila online pe platformele de streaming ale trupei. „ iarba Fiarelor sloboade sezonul II care incepe…

- Christine and The Queens a lansat single-ul “To Be Honest” și anunța noul album. Noul proiect va fi lansat pe 9 iunie prin Why Music in 3xLP, CD și formate digitale. Primul single al discului a fost lansat de Clara Amfo la BBC Radio 1 ca cea mai tare inregistrare din lume și este disponibil pentru streaming…

- Tame Impala a lansat piesa “Wings Of Time”, o melodie originala scrisa pentru Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves de la Paramount Pictures și eOne. „Mi s-a propus sa fac o piesa pentru coloana sonora D&D si mi s-a parut o oportunitate de neratat de a ma rasfața in dragostea mea de lunga durata pentru…

- Niall Horan a lansat single-ul “Heaven”. “The Show”, al treilea album solo si primul de dupa “Heartbreak Weather” din 2020, va fi lansat pe 9 iunie. Odata cu precomanda albumului, Horan a distribuit single-ul principal, „Heaven”. Piesa emoționanta și sclipitoare a fost scrisa de Niall impreuna cu John…

- Artistul Pasha Parfeni a lansat oficial videoclipul pentru melodia ”Soarele și Luna”, piesa cu care iși dorește sa reprezinte Republica Moldova la concursul ”Eurovision Song Contest” care va avea loc in acest an la Liverpool. ”Sintem cu un pas mai aproape de Liverpool! Am lansat clipul pentru piesa…

- Masego a lansat “Two Sides”. Pe noul sau single „Two Sides”, artistul nominalizat la GRAMMY® Masego avertizeaza ca dualitatea naturii sale Gemeni face ca romantismul sa fie imprevizibil. Piesa a fost produsa de Albert Hype și BASSCHARITY. Louie Lastic a fost producator executiv. „Imi plac jocurile.…

- BENEE a lansat “Green Honda”. Piesa, care a fost prezentata in New Music Daily pe Apple Music, este prima melodie noua de la BENEE care duce la un volum mai mare de lucrari care urmeaza sa fie lansate la sfarșitul acestui an. Mergand la Los Angeles pentru a lucra cu Elvira Anderfjard (Tove Lo, Ed Sheeran,…