Stiri pe aceeasi tema

- Nicki Minaj a revenit cu un single-freestyle – “Red Ruby Da Sleeze”. Artista a avut un an incredibil, care a inclus si un nou record pe care l-a doborat, devenind rapperita cu cea mai lunga perioada de timp in topul Billboard Hot 100 si a depasit-o pe Missy Elliott. Timp de aproximativ trei minute și…

- NF a lansat “Hope”. Single-ul principal de pe cel de-al cincilea album al sau, numit și HOPE il gasește pe hitmakerul premiat cu multiple discuri de platina in forma sa cea mai bruta și nefiltrata, in timp ce iși evalueaza calatoria muzicala de pana acum și privește spre viitor. Piesa este insoțita…

- Niall Horan a lansat single-ul “Heaven”. “The Show”, al treilea album solo si primul de dupa “Heartbreak Weather” din 2020, va fi lansat pe 9 iunie. Odata cu precomanda albumului, Horan a distribuit single-ul principal, „Heaven”. Piesa emoționanta și sclipitoare a fost scrisa de Niall impreuna cu John…

- Lola Young a lansat single-ul “Annabel’s House” și anunța urmatorul album. Cu vocea calda și ragușita a Lolei in prim-plan, „Annabel’s House” este o balada de pian in plina dezvoltare, centrata pe emoțiile ei atunci cand se confrunta cu semnale amestecate și dragoste neimpartașita. O expresie sincera,…

- Cuco a lansat piesa „First Of The Year”. Fanii au devenit indragostiți de cantec dupa ce Cuco l-a inclus in playlist-ul pentru recentul sau turneu din America de Nord. „First Of The Year” este o balada psihedelica de vis, care urmeaza single-ul „Pendant”, pe care l-a impartașit ca un omagiu adus bunicului…

- Rae Sremmurd a lansat single-ul “Torpedo”. Insoțita de un videoclip, piesa prezinta fara efort fluxurile melodice ale lui Swae Lee și Slim Jxmmi. Swae dezlanțuie refrenul captivant al melodiei. Un amestec perfect de stapanire și ireverența, noul single captivant ii gasește pe nativii din Tupelo creand…

- Shania Twain a lansat single-ul “Giddy Up!”. Piesa pregatește scena pentru noul ei album – Queen of Me, care va sosi pe 3 februarie 2023. Se remarca in special ca cea de-al șaselea material discografic si primul proiect din 2017. Shania spune: “zicala „Hai, fetelor!” este un sentiment minunat de inalțator…

- Riovaz a lansat single-ul “Tantrum”. Pixul noului venit din New Jersey este de obicei ascuțit dupa ce lansarile recente „you’re a parasite” și „Tell Me Your Fears” l-au poziționat ca un observator acut al romantismului greșit. Piesa succinta de doua minute este pornita de un ritm puternic, care da tonul…