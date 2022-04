Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom a obtinut in primul trimestru al acestui an un profit net de 1,748 miliarde de lei, de peste trei ori mai mare decat rezultatul din aceeasi perioada a anului trecut, respectiv 573 milioane de lei, potrivit raportului financiar al companiei. Veniturile din vanzari au atins 11,8 miliarde de…

- ”In acest moment, Romania nu este afectata de aceasta decizie a Rusiei de a nu mai furniza gaze Poloniei si Bulgariei. In acest moment noi extragem mai mult gaz decat consumam”, a afirmat, miercuri seara, la TVR 1, premierul Nicolae Ciuca. Acesta explica, insa, ca pe termen mediu si lung, Romania…

- Marcel Ciolacu estimeaza ca legea offshore ar putea trece de Parlament in doua-trei saptamani: „O sa o bagam pe procedura de urgenta. A intrat la prima Camera sesizata, la Senat. Eu estimez in maximum doua-trei saptamani, in functie de cat sta la Senat, va trece si merge catre promulgare. (…) Am si…

- Bulgaria interzice navelor sub pavilion rusesc sa intre in porturile sale de la Marea Neagra, ca parte a sanctiunilor extinse ale UE, a anuntat duminica Administratia maritima a Bulgariei, transmite The Guardian . Anuntul Bulgariei vine in ziua in care Romania a interzis intrarea in porturile sale a…

- Liderii NATO au decis la summit sa continue sprijinul pentru Ucraina și sa sancționeze și mai dur Rusia. „Astazi, liderii NATO au cazut de acord asupra faptului ca trebuie sa continuam sa asiguram sprijin pentru Ucraina. (…) Vom intari apararea aliata, liderii au aprobat detasarea celor patru noi batalioane…

- Sute de refugiați s-au imbarcat pe feriboturile care traversau Dunarea pentru a scapa de invazia Rusiei in Ucraina. Cu paltoane de iarna și mai multe valize, familiile refugiate au stat pe bacul care le-a adus in portul Isaccea, un oraș romanesc situat intre Moldova și Marea Neagra. Au fost prezenți…

- In urma sancțiunilor aspre aplicate Rusiei de catre statele din Europa, Florin Cițu a vorbit despre cum ar putea fi afectate resursele de gaze ale Romaniei in viitorul apropiat. Potrivit președintelui Senatului, ministrul Energiei se afla in aceste momente in afara țarii pentru a gasi soluții in acest…

- Bulgaria a respins recent cerinta Rusiei ca NATO sa se retraga de pe teritoriul sau si din tara vecina Romania, insa nu impartaseste entuziasmul romanesc pentru consolidarea prezentei militare occidentale la Marea Neagra si este reticenta fata de o desfasurare suplimentara de trupe aliate pe teritoriul…