- Mihai Bendeac a dezvaluit ca face un „experiment” interesant cu fetele din București. Cand sta și așteapta la semafor, actorul se uita insistent la femeile de pe trotoar, pana cand acestea observa. Potrivit acestuia, femeile se uita in scarba inițial, cand vad ce „amarata” de mașina conduce, dar incep…

- Mirela Vaida mai vrea un copil! Deși are doi, vedeta se vede din nou insarcinata sau, cel puțin, dupa cum spune, așa I se pare, ca și-l dorește pe al treilea. „Eu am 36 de ani si am doi copii mici, insa mi se pare ca l-as face pe al treilea. Mi-am pus in minte […] The post A anunțat in direct cand…

- Eleva de la Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” din Barlad, care a gafat la Balul Bobocilor din 2016, a fost facuta „vedeta”. Adolescenta a fost batjocorita dupa ce a spus ca Rusia este capitala Angliei. Filmulețul postat și viralizat in ultimele zile este, de fapt, de acum doi ani. Fata este foarte suparata…

- Marcel Toader a recurs la un gest neașteptat și…s-a autoevacuat din apartamentul din centrul Capitalei unde a locuit impreuna cu Maria Constantin. Marcel și-a impachetat toate lucrurile in saci negri, a luat o duba și s-a dus intr-o direcție numai de el știuta, intr-o…casa ”conspirativa”. ”Am plecat…

- Premierul Viorica Dancila a ajuns sambata la Sala Palatului, imediat dupa ora 10.00, pentru Congresul PSD. Aceasta a declarat ca a decis sa candideze pentru functia de presedinte executiv abia dupa ce a fost sunata de multi lideri ai partidului."Am primit foarte multe telefoane din teritoriu.…

- Muncitorul de la Drumuri a fost filmat in timp ce turna asfalt fierbinte direct in gorpile pline cu apa pe drumul dintre Craiova si Calafat. Nu a fost deranjat nici macar o secunda ca afara ploua, iar in balti apa ajungea pana la glezna.

- Edilii din Targu Jiu au declarat razboi dricurilor. Reprezentanții primariei vor masuri mai stricte pentru patronii de firme mortuare și spun ca mașinile care transporta persoanele decedate nu ar trebui parcate la tot pasul, ci in locuri special amenajate. Viceprimarul Adrian Tudor este nemulțumit…