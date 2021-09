Stiri pe aceeasi tema

- Fiul Laviniei Pirva si al lui Stefan Banica crește pe zi ce trece. Cum l-a fotografiat focoasa bruneta pe mezinul familiei. Deși artista este foarte precauta in a-i proteja identitatea celui mic, iata ce detalii au putut observa fanii ei din mediul online in poze. Cum arata fiul Laviniei Pirva și al…

- Astazi este o zi foarte importanta pentru Lili Sandu și Silviu Țolu, partenerul sau de viața, asta deoarece fiul lor implinește varsta de un an. Vedeta a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare insoțit de mai multe poze cu micuțul Thomas.

- Dupa ce s-a intors din vacanța de la Disneyland, Andra a plecat alaturi de toata familia in vacanța la mare, insa nu știm daca la noi in țara sau in afara. Vedeta a impartașit cu fanii din mediul online fotografii de senzație.

- Neti Sandu (62 de ani) se afla de cateva zile in vacanța, pe litoralul romanesc. Indragita cititoare in stele se bucura de soare și se relaxeaza in stațiunea Mamaia impreuna cu nepoata sa, Alice Kapelovies. Neti Sandu nu dezvaluie in public foarte des detalii din timpul sau liber, dar, de data aceasta…

- Astazi, intr-un spital din București, Adela Popescu a nascut al treilea copil al sau și al lui Radu Valcan. Vedeta a facut primele declarații din spital, cu bebelușul in brațe. Și ea și micuțul se simt bine și așteapta sa fie externați. Conform declarațiilor ei din mediul online, travaliul a durat patru…

- Unul din cei mai populari actori americani, Billy Zane, se pare ca iubește Romania. Actorul nu este la prima sa vizita in Romania, acesta fiind vazut pe aici și in trecut. Ca și in celelalte dați, americanul s-a aflat anul trecut pe plaiuri mioritice pentru filmari. Producția „Rupture”, facuta in colaborare…

- Chiar inainte de a pleca in vacanța in Turcia alaturi de copiii lor, Deea și Dinu Maxer au avut parte de un eveniment care ar fi putut sa le dea planurile peste cap. Deea Maxer a fost sunata de cei de la DSP (Direcția de Sanatate Publica), care au anunțat-o ca testul pentru COVID-19 a ieșit pozitiv…