- Diana Dumitrescu a revenit in televiziune in calitate de prezentatoare a emisiunii 'Miresa' , dupa ce in urma cu cateva luni a nascut un baiețel. Diana nu da sfaturi necerute și se ghideaza dupa propriile reguli de parenting, ceea ce a atras antipatia altor mame active in social media. Vedeta a cordat…

- Carmen de la Salciua este foarte activa in mediul online și mereu ține legatura cu fanii sai, carora le raspunde la intrebari. Vedeta a publicat, insa, o imagine ce nu a picat bine pentru fanii ei și a fost aspru criticata.

- Selena Gomez a povestit, intr-un interviu recent, despre primul ei sarut in fața camerelor de filmat. Vedeta de 27 de ani s-a sarutat pentru prima data in fața camerelor cu Dylan Sprouse – fratele geaman al actorului Cole Sprouse – in timpul filmarilor pentru producția Disney ‘The Suite Life of Zack…

- O vedeta de social media din China a fost nevoita sa iși ceara scuze dupa ce s-a filmat mancand un liliac gatit, in condițiile in care noul coronavirus care a provocat o epidemie a fost asociat cu consumul carnii acestei specii, potrivit rt.com, anunța MEDIAFAX.Filmarea dateaza din 2017 și…

- Dan Bilzerian a postat in inaintea meciului, pe Instagram, o poza in care are langa el teancuri de bancnote de dolari. "Am pariat marunțiș pe Cerrone", a fost mesajul actorului american, care dupa numai cateva momente avea sa-si inghita vorbele arogante. Conor McGregor, fost dublu campion…

- Simona Gherghe a avut parte de momente mai puțin placute in mediul online dupa ce mai multe admiratoare au criticat-o dur din cauza unei postari de pe contul sau de socializare. Vedeta le-a povestiti fanilor momentele grele prin care a trecut

- Oana Roman și Marius Elisei au petrecut inceputul de an la munte, alaturi de fiica lor. Cei trei s-au relaxat, dupa ce in urma cu mai bine de o saptamana, Izabela a ajuns la spital, din cauza unei raceli puernice. Vedeta a postat o imagine pe contul de socializare, care a starnit reacții neașteptate…