Christina Aquilera a pozat goală pentru prima dată după multă vreme. S-a îngrăşat mult dar tot sexy a rămas Aquilera spera sa dea lovitura cu ultimul ei album "Liberation" si sa redevina vedeta de alta data. Totusi, pana cand se lanseaza albumul, a aparut intr-un pictorial foarte sexy. Are 37 de ani, s-a mai ingrasat putin, dar sanii ei arata perfect. In pictorial a ales sa fie foarte putin machiata si sa aiba un look cat mai natural. Este important de stiut ca Aguilerra nu doar ca a mai imbatranit si ea, dar are si doi copii, unul de 3 ani si altul de 10, asa ca trebuie sa fim totusi indulgenti cu aceste imagini. Mesajul pe care ea vrea sa-l transmita este unul de putere si incredere… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

