Stiri pe aceeasi tema

- Dupa succesul avut cu ”Retrograd” alaturi de DJ Project, Andia lanseaza ”Ce suntem noi”, piesa care vorbește despre renunțarea la orgolii intr-o relație. Piesa este compusa de Alex Pelin, Vlad Lucan, Achi și Adelina Stinga, iar versurile au fost scrise de Alex Pelin. De videoclip s-a ocupat Bogdan Daragiu.…

- Vanotek revine cu un nou single care se numește ”Bring Us Back” și este in colaborare cu Joshua Ziggy. Piesa compusa de Vanotek & Joshua Ziggy și produsa de Vanotek are un sound fresh, susținut puternic de viori și de timbrul vocal special al lui Joshua Ziggy. ”Bring Us Back” vorbește cu melancolie…

- ADDA lanseaza „Lacrimi”, a opta piesa de pe „Arta, Viața și Iubire”, album ce urmeaza sa fie disponibil pe platformele digitale primavara aceasta. Cu o poveste sensibila, in care emoțiile și muzica impart același glas, single-ul pune in versuri o lupta plina de orgolii, din care dragostea iese mereu…

- De-a lungul timpului, trupa Taxi a reușit sa puncteze prin versurile sincere și emoționante intensitate și originalitate. Prima melodie pe care trupa o lanseaza anul acesta este o piesa despre… Nimic. Single-ul „Despre nimic” este insoțit de un videoclip alb negru, in regia lui Mihai Avanu, care completeaza…

- Disclosure și Khalid fac din nou echipa și au lansat melodia ”Know Your Worth”. Dupa ce anul trecut aceștia au colaborat pentru piesa ”Talk”, de pe albumul ”Free Spirit” al lui Khalid, piesa ce a fost nominalizata la Grammy, duo-ul englez și tanarul Khalid au lansat ”Know Your Worth”, o melodie dance,…

- Liviu Teodorescu incepe anul 2020 cu o piesa manifest, “Cerule”, featuring excentrica BRUJA. “Cerule” reintragește ideea ca omul trebuie sa ramana intr-o stransa legatura cu mediul incojurator și cu tot ce ofera acesta. Piesa expune in versuri faptul ca oamenii ar trebui sa fie mai constienți in legatura…

- Pregatiți de inca o piesa de suflet? ADDA lanseaza „Daca”, un nou episod muzical care se regasește pe materialul „Arta, viața și iubire”, album ce urmeaza sa fie disponibil anul acesta. Versurile poarta semnatura ADDEI, iar piesa este un indemn incurajator și sincer adresat tuturor celor care nu cred…

- AMI iși surprinde fanii cu o piesa noua și cu un videoclip a carui imagine și atmosfera sunt diferite de cele filmate de artista pana acum. Marcata de nostalgie, piesa „Fotografii” spune povestea celor mai frumoase amintiri din copilarie, surprinse in fotografii care prind viața. „Amintirile pe care…