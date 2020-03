Cine nu știe cine este Christina Aguilera? Indragita cantareața mai are puțin și implinește 40 de ani, iar parerile sunt imparțite legate de felul in care arata. Exista oameni care spun ca vedeta se menține foarte bine, in timp ce alții o critica pentru faptul ca a lasat kilogramele in plus sa scape de sub control.