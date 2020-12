Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 17 decembrie 2020. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea gasești Horoscop zilnic cu previziuni in dragoste, bani sau sanatate. Afla ce iți rezerva astrele pentru ziua de azi.Horoscop Berbec - 17 decembrie 2020:Incepe sa scada numarul prietenilor, dar vor ramane doar cei pe…

- Sarbatoare mare in familia Stegaru! Veronica si-a serbat, ieri, ziua de nastere. Asa ca cei doi soti au petrecut frumoasa zi unul in compania celuilalt, dar au avut parte si de un invitat surpriza. Cine le-a trecut pragul casei, dar si cum a fost ziua de ieri pentru Veronica si pentru Viorel, vedeti…

- Cristiano Ronaldo este implinit atat in plan profesional, cat și pe plan personal. Cele mai importante trofee le are are acasa: o logodnica superba și patru comori cu care se mandrește pe conturile de socializare.

- Olimpia Melinte, actrița din „Vlad”, este insarcinata pentru a doua oara. Interpreta Elizei Dragomir a implinit 34 de ani și traiește cele mai frumoase clipe, de cand a aflat ca va deveni din nou mama. Vedeta a postat pe contul de socializare o imagine, in care iși etaleaza mandra sarcina avansata. „A…

- CRBL a decis sa o ia pe drumul batatorit de Tataee de la BUG MAFIA. Acesta s-a mutat in Spania impreuna cu familia și planuiește sa stea acolo mult timp. „Am testat zona, ne-a placut foarte mult și am zis ca este mai bine așa pentru familia noastra. Este o noua provocare, o noua incercare... View Article

- Marius Șumudica, adevarul despre diagnosticarea cu Covid-19. Intreaga familie a antrenorului s-a infectat cu virusul, insa acesta a ieșit negativ la toate testarile facute la clubul FK Gaziantep. Marius Șumudica, adevarul despre diagnosticarea cu Covid-19 Perioada grea pentru fostul mare rapidist, Marius…

- Vanghelie a povestit, in emisiunea lui Denise Rifai, "40 de intrebari", un episod necunoscut din perioada petrecuta in arest, atunci cand fostul edil a luat pozitie impotriva unei masuri care i s-a parut abuziva, desi pe el nu il afecta direct. "Am spus ca iau cearșafurile și le dau foc daca…

- Scene de groaza au avut loc, ieri, la Timișoara, in casa unui medic chirurg. Barbatul a fost gasit mort in casa de catre soția. Acesta a decis sa-și ia viața impușcandu-se cu un pistol in cap. Ce au gasit polițiștii langa medic Familia este in stare de șoc, dupa ce specialistul in chirurgie toracica,…