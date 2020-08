Christie's va organiza o licitaţie de artă pentru a ajuta comunitatea artistică din Liban Casa de licitatii Christie's a anuntat luni ca va organiza o licitatie de arta in scopuri caritabile pentru a ajuta "comunitatea artistica" din Liban, dupa devastatoarea explozie care s-a produs in portul din Beirut in data de 4 august, relateaza EFE.



Licitatia, intitulata "We are all Beirut", se va desfasura online intre sfarsitul lunii octombrie si prima jumatate a lunii noiembrie, noteaza compania intru-un comunicat.



Initiativa include intre 40 si 50 de loturi de arta internationala si regionala, bijuterii si ceasuri, printre alte obiecte, si are ca scop "strangerea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

