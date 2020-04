Stiri pe aceeasi tema

- Compania aviatica Blue Air anunta ca 90% dintre angajati sunt in somaj tehnic si ca, desi a devenit profitabila anul trecut, acum are nevoie de un sprijin financiar temporar sub forma unui credit de salvare, pentru a traversa cu bine aceasta perioada, motiv pentru care luna trecuta a depus la Guvern…

- Foresta Suceava se pregatește sa-și trimita toți angajații in șomaj tehnic pana la ieșirea Romaniei din starea de urgența. Anunțul a fost facut de președintele-executiv al clubului, Andrei Ciutac, care a precizat ca un prim pas va fi suspendarea temporara a contractelor celor 34 de persoane angajate…

- Romania iși poate acoperi necesarul de finanțare pentru o perioada de cinci luni, insa pandemia afecteaza in mod cert veniturile, iar deficitul bugetar pe 2020 ar putea depași 5% din produsul intern brut, a declarat luni ministrul de Finanțe, Florin Cițu, pentru agenția de presa Reuters. Șomaj tehnic:…

- Motoarele economiei romanești se opresc, de joi. Dacia și Ford inchid fabricile din Romania și trimit 20.000 de angajați in șomaj tehnic Angajatii fabricii Ford de la Craiova vor intra in somaj tehnic incepand de joi si vor beneficia de o indemnizatie de 78% din salariul de baza, dupa ce conducerea…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a declarat ca este nevoie de masuri urgente pentru salvarea locurilor de munca si sustinerea domeniilor afectate din cauza crizei generate de epidemia de coronavirus. "De o saptamana am tot inaintat Guvernului propuneri pentru sustinerea economiei…

- "Pirelli Slatina anunta suspendarea activitatii fabricii, in perioada 23-31 martie 2020, in contextul ingrijorarilor recente legate de raspandirea COVID-19, dar si a incetinirii solicitarii produselor, pe piata auto. In afara masurilor de preventie a contaminarii cu COVID-19 aplicate deja in interiorul…

- Uzina Ford de la Craiova iși trimite angajații in șomaj tehnic, din cauza epidemiei de coronavirus. Masura va intra in vigoare pe data de 19 martie și va dura pana pe data de 5 aprilie.Citește și: Un cunoscut medic roman explica de ce CORONAVIRUSUL face prapad in Italia, dar nu și in Romania…

- Mai mulți oameni ai companiei care a ascuns mita in spatele unor contracte de sponsorizare descriu ce se petrece in sediul din București.”Intr-o sala de ședințe de la etajul 10, șefii veniți de la Ljubliana ne cheama unul dupa celalalt, pe toți cei care avem funcții de conducere sau responsabilitați…