In timp ce mezina lui a facut primii pasi, prezentatorul Kanal D anunta ca pe drum se afla al doilea copil cu Iulia. Micuta Anais a fost in centrul atentie la „Teo Show”, unde le-a aratat tuturor ce bine se tine pe picioruse si, desi nu poate sa mearga inca decat tinuta de mana, s-a descurcat grozav, pasind cu dezinvoltura in platou. Christian Sabbagh a avut si o idee ingenioasa, aceea de a se imbraca atat el, cat si sotia sa, Iulia, si fiica lor, Anais, in uniforme de politie. „Costumul a fost facut special pentru Ziua Politiei Romane, a fost mascota Politiei Romane si, in ziua in care tati a…