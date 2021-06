Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata de fotbal a Belgiei s-a calificat in optimile de finala ale EURO 2020 dupa ce a invins formatia Danemarcei cu scorul de 2-1 (0-1), joi seara, pe Stadionul Parken din Copenhaga, in Grupa B a turneului final, informeaza AGERPRES . The post EURO 2020: Belgia, calificata in optimi dupa 2-1…

- Reprezentativa Rusiei a invins, miercuri, cu scorul de 1-0, selectionata Finlandei, intr-un meci disputat la Sankt Petersburg, in grupa B a Campionatului European chiar in timpul summitului istoric dintre Joe Biden și Vladimir Putin. Rusia, invinsa in meciul de debut la scor de forfait de…

- Inainte de a se confrunta miercuri cu Rusia la Sankt Petersburg, in cadrul grupei B la EURO 2020, jucatorii nationalei Finlandei s-au incalzit echipati in tricouri inscriptionate cu un mesaj pentru danezul Christian Eriksen, victima a unui stop cardiac in cursul meciului cu Finlanda, sambata trecuta…

- Portarul selectionatei Danemarcei, Kasper Schmeichel, si atacantul Martin Braithwaite au deplans, luni, faptul ca au avut de ales daca meciul Danemarca - Finlanda de la turneul final al Campionatului European de fotbal - EURO 2020 trebuie reluat, desi se aflau in stare de soc dupa stopul cardiac pe…

- Reprezentativa Belgiei a invins reprezentativa Rusiei cu scorul de 3-0 (2-0), intr-o partida disputata la Sankt Petersburg, in Grupa B a turneului final al Campionatului European - EURO 2020. Belgia, liderul clasamentului FIFA, s-a impus fara emotii, prin golurile marcate de Romelu Lukaku (10, 88) si…

- Meciul dintre echipele Danemarcei si Finlandei, gazduit sambata seara, pe stadionul „Parken“ din Copenhaga, a fost intrerupt in minutul 43, la scorul de 0-0. Asta dupa ce mijlocasul danez Christian Eriksen s-a prabusit pe teren si si-a pierdut cunostinta. Dupa circa 15 minute de resuscitare, jucatorul…

- Euro 2020, amânat din cauza pandemiei de coronavirus, începe vineri în Roma, pe Stadio Olimpico. Competiția se va încheia pe 11 iulie, pe Wembley, iar meciurile se vor desfașura în 11 orase de pe continent, printre care și București. Turneul final al campionatului…

- Reprezentativa Belgiei a anuntat, duminica, in social media, revenirea francezului Thierry Henry in staful tehnic, inaintea Campionatului European, potrivit news.ro. Citește și: DNA Vigilența lui Dragnea TESTATA de un intermediar in afacerea penala `vizita la Trump`... Henry a fost…