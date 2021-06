Stiri pe aceeasi tema

- Christian Eriksen (29 de ani) a trecut prin momente cumplite cand s-a aflat intre viața și moarte in timpul partidei Danemarca – Finlanda 0-1, din Grupa B de la Euro 2020, dar starea sa medicala e buna in prezent. Playamaker-ul lui Inter Milano a postat in aceasta dimineața pe contul sau de Instagram…

- Eriksen a postat, marți, prima sa fotografie de la internarea in spital. Jucatorul de fotbal ține degetul mare ridicat, semn ca totul decurge bine. Acesta spune ca se simte bine și ca urmeaza sa faca mai multe examene medicale pentru a afla ce s-a intampl

- Fotbalistul danez Christian Eriksen, cel care s-a prabușit pe teren in timpul meciului Danemarca vs Finlanda, se afla intr-o stare mult mai buna și a transmis un prim mesaj de pe patul de spital. "Va salut! Va mulțumesc pentru urarile de bine și pentru mesajele primite din toate colțurile…

- Mijlocașul danez Christian Eriksen (29 de ani), salvat dupa colapsul din teren, se simte tot mai bine și-și motiveaza echipa pentru al doilea meci. „Ce frumos sa-l vad razand!”, a spus Schmeichel. Christian Eriksen ii va lipsi mult Danemarcei la acest turneu final, insa ramane cu sufletul langa echipa.…

- Christian Eriksen (29 de ani) a oferit o prima reacție, de pe patul de spital, dupa accidentul de sambata, cand a cazut pe teren in timpul meciului Danemarca - Finlanda 0-1 și a fost la un pas de tragedie, noteaza digisport.ro .

- Selectionerul Danemarcei, Kasper Hjulmand, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca jucatorii sai nu ar fi trebuit sa fie pusi in situatia de a alege daca sa evolueze in aceeasi zi sau ziua urmatoare impotriva Finlandei, dupa ce i s-a intamplat lui Christian Eriksen. El a precizat ca…

- Internationalul danez Christian Eriksen a vorbit cu colegii sai si le-a cerut sa joace in aceasta seara meciul cu Finlanda, suspendat dupa ce el s-a prabusit pe teren, informeaza Football Italia, citand SportStudio.

- Elena Stanciu (b1.ro) Fotbalistul danez Christian Eriksen, care s-a prabușit pe teren in timpul meciului cu Finlanda de la Campionatul European, a fost stabilizat, anunța reprezentanții UEFA intr-un mesaj pe contul oficial de Twitter. ”In urma situației de urgența medicala in care a fost implicat jucatorul…