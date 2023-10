Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai noua versiune a sistemului de operare iOS va fi disponibila de luni pentru toate modelele de iPhone compatibile. iOS 17 va fi disponibil pentru instalare pe toate smartphone-urile Apple compatibile din seara zilei de luni, dupa mai multe luni in care s-a aflat in stadiu de test. Fara sa aduca…

- Lidia Buble, artista ce a cucerit, atat publicul din Romania, cat și cel internațional, alaturi de Fly Project, artistul roman a carui muzica este virala in toata lumea, colaboreaza pentru prima data și aduc in playlisturi „Oh La La”, un single hot ce nu ne lasa sa uitam de zilele fierbinți de vara.…

- INNA și-a obișnuit fanii dintotdeauna cu multa muzica pe care a lansat-o, dar și cu live sessions cu concepte diverse, filmate in toate colțurile lumii. De data aceasta, artista, aflata pe setul unei alte filmari, a inregistrat un cover in limba araba și engleza, inspirat de Elyanna, o artista de origine…

- Intr-o combinație palpitanta și memorabila, DJ și producatorul PASCAL LETOUBLON aduce o piesa noua captivanta, „Somebody To Miss”, care care este o colaborare cu DJ-ul și producatorul David Puentez și tanarul cantareț și compozitor, Remme. „Sunt super mulțumit de rezultat și abia aștept reactiile oamenilor.…

- RAZI iși surprinde fanii și ascultatorii cu lansarea melodiei sale noi intitulata “Portret”, o calatorie sonora ce imbina emoțiile autentice cu armoniile captivante, ilustrand in mod unic povestea sa artistica. “O poveste ce are ca protagonist un “noi” si o piesa in care am ramas doar “eu”. Atunci cand…

- Artistul de origine greaca, Steve Ant, și Liviu Teodorescu prelungesc vara cu o melodie perfecta pentru petreceri si playlist-uri – „Mi Loca”. Piesa reprezinta o premiera pentru Liviu Teodorescu, cantand pentru prima data in limba spaniola, alaturi de un intro in limba greaca de la Steve Ant. „Mi Loca”…

- Vara are puterea de a scoate la lumina acea parte a ta salbatica, spontana și plina de energie. In “Girls Just Wanna Have Fun”, cea mai proaspata colaborare dintre Carine și Holy Molly, prezențele feminine se metamorfozeaza in aventurieri neinfricați, gata sa cucereasca lumea. Vocea catifelata a lui…

- Pentru vara aceasta, rapperul roman Comann revine cu o piesa energizanta și diferita fața de restul de release-uri din repertoriul lui. „Mișca șoldu’” se aseamana cu sunetele dembow-ului sud-american cu tobe puternice, instrumente hipnotizante cu un refren care nu iți mai iese din cap, dand corpului…