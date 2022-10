Stiri pe aceeasi tema

- Christian Bale neaga informațiile potrivit carora ar fi un actor „dificil” pe platourile de filmare, dar recunoaște ca este „surprins” de faptul ca i se ofera in continuare roluri, la mai bine de zece ani de la accesul de furie de la filmarile pentru „Terminator: Salvation” cand s-a dezlanțuit in insulte…

- Decizie complet neașteptata in divorțul dintre Sylvester Stallone și Jennifer Flavin. Soția starului de la Hollywood s-a desparțit in urma cu o luna de celebrul actor, dupa 25 de ani de casnicie. Jennifer, fost model de profesie, se saturase de viața alaturi de „Rocky” și ceruse compensații considerabile…

- O știm ca un simbol al frumuseții. A facut furori in Basic Istinct și a avut o cariera stralucita la Hollywood. Celebra Sharon Stone a fost mereu una dintre cele mai ravnite femei din showbiz-ul american. De curand, vedete a recunoscut, insa, motivul uluitor pentru care a fost parasita de iubitul sau…

- Acum se afla in jungla din Republica Dominicana, unde filmeaza pentru noul sezon al reality-show-ului „Sunt celebru, scoate-ma de aici”, care va debuta in curand la PRO TV. Insa, Paul Diaconescu (33 de ani) este, intai de toate, actor. S-a remarcat in seriale TV precum „Ingeri pierduti” si „Triplusec”,…

- Reconcilierea anului la Hollywood! Bradley Cooper (47 de ani) si Irina Shayk (36 de ani) s-au pozat impreuna la plaja, starnind valuri de zvonuri despre o presupusa impacare, la trei ani de la despartire. Se pare ca cei doi au lasat in urma neintelegerile din trecut si au plecat impreuna in vacanta,…

- La aproape 50 de ani dupa ce a fost huiduita pe scena premiilor Oscar pentru ca a refuzat un premiu in numele lui Marlon Brando in semn de protest fata de tratamentul aplicat de Hollywood nativilor americani, actrita Sacheen Littlefeather a primit scuze din partea Academiei de Arte si Stiinte Cinematografice,…

- Brendan Fraser, unul dintre cei ma indragiți actori din anii ’90, celebru pentru rolurile din „George of the Jungle” și „Encino Man”, se transforma intr-un barbat obez, de peste 250 de kilograme, in filmul „The Whale” care marcheaza revenirea sa la Hollywood dupa aproape un deceniu in care nu a mai…

- Paul Sorvino, actorul magistral din filmul «Goodfellas» și din serialul «Lege și Ordine», s-a stins din viața, la varsta de 83 de ani, din cauze naturale. Paul Sorvino a inceput sa se simta rau duminica seara, in timp ce se afla in locuința sa din Jacksonville, Florida. Soția actorului, Dee Dee Sorvino,…